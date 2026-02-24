Čech navštívil Tatry: Ochutnal halušky za 13,50 a ubytoval sa za 205 eur na noc

Foto: YouTube/Pan Plešatý

Petra Sušaninová
Pan Plešatý bol v Tatrách už niekoľkokrát, no zavítal sem opäť.

Už počas jeho predošlých návštev padlo konštatovanie, že Pan Plešatý robí Slovensku lepšiu reklamu ako samotné Slovensko. Zavítal sem opäť, neodolal bryndzovým haluškám a prezradil niečo z tatranskej histórie, o čom možno nevedia ani mnohí Slováci.

Celodenný lístok za 7 eur

Cesta Pana Plešatého začína na Štrbskom plese. Rozhodol sa previezť zubačkou aj vlakom. Hoci nejeden Slovák sa musí bežne popasovať s napchatými, meškajúcimi a nehygienickými vlakmi, youtuber mal šťastie. Zubačka bola moderná, vlak už pomenej, no oba dopravné prostriedky boli čisté.

Do Štrby sa podľa jeho slov môže človek odviezť za 4 až 5 eur, no za 7 eur si môže kúpiť celodenný lístok a voziť sa do ľubovôle. Vedeli ste, že v Štrbe máme najvyššie položenú stanicu niekdajšieho Uhorska? Pan Plešatý sa počas svojich ciest po Slovensku delí o mnoho zaujímavostí, ktoré sa k vám možno doteraz nedostali.

Neodolal bryndzovým haluškám

Tak ako počas iných návštev, ani tentoraz neodolal bryndzovým haluškám so slaninkou. Po vození sa vlakmi a zubačkami Panovi Plešatému poriadne vyhladlo a z halušiek bol v siedmom nebi. Zaujalo ho, že ako prvé videl v ponuke Tatranský čaj za 4 eurá a slivovicu či borovičku s horcom za rovnakú cenu. Až potom začína ponuka jedál.

Ceny polievok sa pohybovali na úrovni okolo 4,50 eura, za halušky zas dal youtuber 13,50 eura. Bryndzové pirohy boli ešte o euro drahšie. Po skvelých haluškách si dal aj šúľance s maslom a so strúhankou za 9,50 eura. Vraj boli dobré, no nie najlepšie, aké kedy jedol.

Na výber však boli aj šúľance s makom za 11 eur. Za minerálku, halušky a šúľance zaplatil celkom 26,50 eura. Po krátkej prechádzke hrdo skonštatoval, že sa nezaradí medzi Čechov v Tatrách, po ktorých musela vyraziť Horská záchranná služba. Úspešne dorazil k Hotelu Panorama, kde sa rozhodol ubytovať. Nazval ho brutalistickou perlou Vysokých Tatier.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Pan Plešatý | YouTuber (@panplesaty)

Apartmán za 205 eur

Za apartmán na noc zaplatil Pan Plešatý 205 eur, no z interiéru hotela príliš nadšený nebol. Vraj to skôr vyzerá ako u niekoho doma, než v hotelovej izbe. „Taký klasický panelákový byt,“ hodnotí youtuber. Prekvapivých je najmä množstvo poličiek a úložných priestorov a pýta sa, či si niekto so sebou na dovolenku nosí sošky či fotky rodiny, ktoré si tam odloží.

Pochválil čistotu, milého a ochotného recepčného, skvelé služby, ale aj wellness. Zo schopností hotelového kuchára bol nadšený a jedlo hodnotil veľmi pozitívne, slovami „mňamdopi..“. Z Tatier odchádzal Pan Plešatý spokojný, usmiaty a myslíme si, že niet pochýb o tom, že sa sem niekedy pozrie zas.

Ak vás zaujímajú dobrodružstvá Pana Plešatého na Slovensku, prečítajte si, ako strávil noc na Lomnickom štíte a prečo nazval Košice tajným mestom elít.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čech jedol v ikonickej bratislavskej reštaurácii: Zaplatil takmer 70 eur, toto sa mu nepozdávalo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac