Čech navštívil Tatry: Ochutnal halušky za 13,50 a ubytoval sa za 205 eur na noc

Už počas jeho predošlých návštev padlo konštatovanie, že Pan Plešatý robí Slovensku lepšiu reklamu ako samotné Slovensko. Zavítal sem opäť, neodolal bryndzovým haluškám a prezradil niečo z tatranskej histórie, o čom možno nevedia ani mnohí Slováci.
Celodenný lístok za 7 eur
Cesta Pana Plešatého začína na Štrbskom plese. Rozhodol sa previezť zubačkou aj vlakom. Hoci nejeden Slovák sa musí bežne popasovať s napchatými, meškajúcimi a nehygienickými vlakmi, youtuber mal šťastie. Zubačka bola moderná, vlak už pomenej, no oba dopravné prostriedky boli čisté.
Do Štrby sa podľa jeho slov môže človek odviezť za 4 až 5 eur, no za 7 eur si môže kúpiť celodenný lístok a voziť sa do ľubovôle. Vedeli ste, že v Štrbe máme najvyššie položenú stanicu niekdajšieho Uhorska? Pan Plešatý sa počas svojich ciest po Slovensku delí o mnoho zaujímavostí, ktoré sa k vám možno doteraz nedostali.
Neodolal bryndzovým haluškám
Tak ako počas iných návštev, ani tentoraz neodolal bryndzovým haluškám so slaninkou. Po vození sa vlakmi a zubačkami Panovi Plešatému poriadne vyhladlo a z halušiek bol v siedmom nebi. Zaujalo ho, že ako prvé videl v ponuke Tatranský čaj za 4 eurá a slivovicu či borovičku s horcom za rovnakú cenu. Až potom začína ponuka jedál.
Ceny polievok sa pohybovali na úrovni okolo 4,50 eura, za halušky zas dal youtuber 13,50 eura. Bryndzové pirohy boli ešte o euro drahšie. Po skvelých haluškách si dal aj šúľance s maslom a so strúhankou za 9,50 eura. Vraj boli dobré, no nie najlepšie, aké kedy jedol.
Na výber však boli aj šúľance s makom za 11 eur. Za minerálku, halušky a šúľance zaplatil celkom 26,50 eura. Po krátkej prechádzke hrdo skonštatoval, že sa nezaradí medzi Čechov v Tatrách, po ktorých musela vyraziť Horská záchranná služba. Úspešne dorazil k Hotelu Panorama, kde sa rozhodol ubytovať. Nazval ho brutalistickou perlou Vysokých Tatier.
Apartmán za 205 eur
Za apartmán na noc zaplatil Pan Plešatý 205 eur, no z interiéru hotela príliš nadšený nebol. Vraj to skôr vyzerá ako u niekoho doma, než v hotelovej izbe. „Taký klasický panelákový byt,“ hodnotí youtuber. Prekvapivých je najmä množstvo poličiek a úložných priestorov a pýta sa, či si niekto so sebou na dovolenku nosí sošky či fotky rodiny, ktoré si tam odloží.
Pochválil čistotu, milého a ochotného recepčného, skvelé služby, ale aj wellness. Zo schopností hotelového kuchára bol nadšený a jedlo hodnotil veľmi pozitívne, slovami „mňamdopi..“. Z Tatier odchádzal Pan Plešatý spokojný, usmiaty a myslíme si, že niet pochýb o tom, že sa sem niekedy pozrie zas.
