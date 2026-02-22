Ľuďom chodia nižšie mzdy: Plat majú nižší o desiatky eur, mnohí končia podnikanie

S pribúdajúcimi rokmi by človek rád videl na svojej výplatnej páske narastajúce číslo. Vyššie odvody, vyššie dane a ďalšie nepopulárne kroky vlády ale spôsobili, že mzdy mnohých Slovákov sú, naopak, o desiatky eur nižšie.
Bude to ešte horšie
Ako sme vás informovali, Slovensko aktuálne zažíva už tretiu vlnu konsolidačných opatrení z dielne vlády Roberta Fica a jeho ministra financií Ladislava Kamenického. Od nového roka sa napríklad zvýšilo daňové a odvodové zaťaženie pracujúcich. Zrušili sa viaceré dni pracovného pokoja a smerom hore išli aj ceny v obchodoch. Podľa odborníka Ľubomíra Koršňáka sa bude situácia ešte viac zhoršovať a čisté príjmy v domácnostiach budú dokonca ešte nižšie.
Ľudia by sa podľa neho mali pripraviť na to, že ich čisté príjmy klesnú. Je to spôsobené tým, že „vláda zvýšila zdravotné odvody o jedno percento a taktiež zaviedla nové pásma daní. Najmä stredne a vyššie príjmovým zarábajúcim sa pomerne výrazne mohli znížiť čisté príjmy.“
Ľudia v ankete prezradili, či a v akej miere následky troch konsolidácií pocítili. Niektorí prišli o prácu. Tí, ktorí si zamestnanie udržali, už nedostávajú bonusy. Ďalší obracajú každé euro a veľmi dobre si musia premyslieť, čo počas nákupu potravín vložia do košíka. Iní prišli o možnosť odkladať si hoc i len malú čiastku na šetrenie a priznávajú, že majú obavy z akéhokoľvek nečakaného výdavku.
Živnostníci už ďalej nevládzu
Nedávno sa na sociálnej sieti Reddit objavila ďalšia anketa, v ktorej sa autor pýta, ako sa ľuďom zmenila výplata. Jeden z komentujúcich píše, že mu mzda narástla, avšak preto, lebo odišiel pracovať do zahraničia. Nájdu sa však aj takí, ktorým zamestnávateľ dostatočne zvýšil plat na to, aby kompenzoval vyššie výdavky.
Ďalší priznávajú, že boli nútení pozastaviť alebo zrušiť živnosť, inak by šli do mínusu. „Tento rok ruším živnosť, nedokážem už viac pokračovať,“ píše jeden z používateľov. Ďalší komentuje, že so živnosťou končí po 17 rokoch. Viacerí uvádzajú aj konkrétne sumy a píšu, že prichádzajú o 70, 80, ale dokonca aj o 140 eur mesačne.
Nájdu sa aj ľudia, ktorým mzda klesla približne o 10 eur alebo podobné nízke sumy a priznávajú, že tento rozdiel až tak nepocítia. Jeden z komentujúcich píše, že zamestnávateľ mu síce zdvihol plat, no odvtedy opäť porástli aj ceny v obchodoch. V konečnom dôsledku si teda aj tak neprilepšil.
