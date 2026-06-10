Vláda schválila vyššie príspevky, niektorí získajú stovky eur navyše. Dôležité dávky stúpnu

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie sa od 1. júla tohto roka zvýšia. Od 1. januára 2027 vzrastie aj finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb. Vyplýva to z dvoch nariadení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktoré v stredu schválila vláda.
Zmeny súvisia s rastom minimálnej mzdy, od ktorej sa príslušné príspevky odvíjajú. Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie bude od polovice tohto roka 6,81 eura. Pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa peňažný príspevok na opatrovanie zvýši na sumu čistej minimálnej mzdy na rok 2026, čo predstavuje 729 eur. Pri opatrovaní dvoch osôb s ťažkým zdravotným postihnutím bude mesačný príspevok 969 eur.
Viac peňazí aj pre zariadenia sociálnych služieb
Nariadenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v celkovej výške 30,2 milióna eur v roku 2026 a 20,3 milióna eur v roku 2027, vyčíslil rezort práce. Druhým schváleným nariadením sa od začiatku budúceho roka zvyšujú finančné príspevky zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnych služieb vo vybraných druhoch zariadení, ktoré poskytujú sociálnu službu pobytovou formou. Valorizačný mechanizmus je určený ako násobok mesačnej minimálnej mzdy, ktorá je v roku 2026 stanovená na úrovni 915 eur.
Pri I. stupni odkázanosti ide o 0,25-násobku (229 eur), pri II. stupni odkázanosti 0,5-násobku (458 eur), pri III. stupni odkázanosti 0,65-násobku (595 eur), pri IV. stupni odkázanosti 0,9-násobku (824 eur) a pri V. stupni odkázanosti 1,1-násobku minimálnej mzdy (1007 eur).
Zmeny sa dotknú aj krízovej intervencie
Nariadenie valorizuje aj výšku finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie, ktorá bude na úrovni 0,5-násobku minimálnej mzdy v roku 2026. Predstavuje to sumu 458 eur na mesiac a 5496 eur ma rozpočtový. Schválená zmena bude mať podľa odhadu MPSVR negatívny vplyv na štátny rozpočet v celkovej výške 49,1 milióna eur v roku 2027.
Vyššia bude aj dávka v nezamestnanosti
Zvýšenie sa netýka len opatrovateľských príspevkov a osobnej asistencie. Od júla si polepšia aj niektorí nezamestnaní a zamestnanci, ktorých zamestnávateľ sa dostal do platobnej neschopnosti. Sociálna poisťovňa totiž avizovala rast maximálnej dávky v nezamestnanosti aj dávky garančného poistenia.
Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla počas prvých troch mesiacov zvýši na 1651,10 eura mesačne, čo je o takmer 98 eur viac ako aktuálnych 1553,30 eura. Týka sa to tých, ktorí sa po 1. júli 2026 zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných štyroch rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 3240 eur mesačne. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky nemení, informovala v utorok Sociálna poisťovňa (SP).
Maximálna dávka sa vypláca pri 31-dňovom mesiaci, pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1597,90 eura. Prvý až tretí mesiac podporného obdobia je výška dávky v nezamestnanosti 50 % denného vymeriavacieho základu (DVZ). Štvrtý mesiac je to 40 % DVZ, piaty mesiac 30 % DVZ a šiesty mesiac podporného obdobia 20 % DVZ. Maximálny DVZ od 1. júla 2026 je 106,5206 eura. Dávku je možné poberať najviac šesť mesiacov.
Kto má nárok na dávku?
Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení podmienok zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci/dohodári s pravidelným mesačným príjmom. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) môžu nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení. Sociálna poisťovňa spresnila, že na posúdenie nároku na dávku nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený a ani to, či išlo o pracovný pomer na dobu určitú, resp. na neurčitý čas.
Súčasne sa od júla zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia, a to oproti súčasnosti o 288 eur na 4860 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu. Dávka sa vypláca jednorazovo.
Sociálna poisťovňa vyplatila v období od januára do apríla tohto roka viac ako 190 412 dávok v nezamestnanosti, priemerne mesačne ich bolo 47 603. Priemerná výška dávky predstavovala 691,39 eura. V januári až apríli 2026 poisťovňa zaslala spolu 295 dávok garančného poistenia v priemernej výške 3285,50 eura.
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