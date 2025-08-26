Tieto povolania majú najväčšie sklony k nevere. Nová štúdia priniesla zaujímavé zistenia, týkajú sa mužov aj žien

Vo vzťahoch sa dôvera buduje dlhé roky, no zničiť ju môže aj jedna jediná chyba. To, či človek podľahne pokušeniu, však nezávisí iba od osobnosti alebo situácie doma. Svoju rolu môže zohrávať aj práca či dokonca nezamestnanosť. Zaujímavé je, že u mužov a žien sa ukázali úplne opačné vzorce správania.
Podľa dostupných čísel môže povolanie výrazne ovplyvniť, kto je ochotnejší podvádzať. Rozdiely medzi mužmi a ženami sú väčšie, než by ste čakali. Ako upozornil magazín The New York Post, tieto zistenia priniesla analýza údajov z General Social Survey, ktorú spracovala Wendy Wang z Inštitútu pre rodinné štúdie.
Muži vo vysokých funkciách aj nezamestnaní
Podľa výsledkov štúdie majú muži na vysokých postoch, akými sú generálni riaditelia, lekári či chirurgovia, väčšiu šancu podvádzať svoju partnerku. Až 18 % z nich priznalo neveru. Podobne vysoké čísla sa objavili aj u nezamestnaných mužov vo veku 25 až 54 rokov, keď každý piaty už mal mimomanželský pomer.
Výskumníčka vysvetľuje, že muži bez práce alebo tí, ktorí sú finančne závislí od svojich manželiek, často strácajú sebavedomie a cítia sa menejcenní. To ich môže viesť k tomu, že hľadajú uznanie alebo blízkosť inde.
Nahlásiť chybu v článku