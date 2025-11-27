Tieto 4 kľúčové staré časti Stranger Things musíte vidieť znova, kým sa vrhnete na novú sériu: Môžu ukrývať odpovede

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Stranger Things
Spomínate si ešte, čo sa v nich udialo?

Seriáloví nadšenci, a predovšetkým fanúšikovia Stranger Things, majú dnes menší sviatok. Na obrazovkách Netflixu pribudli prvé štyri časti piatej a zároveň finálnej série tohto klenotu. No pozor – ešte predtým, než sa na ne vrhnete, mali by ste si pozrieť tieto epizódy. 

Prvá séria Stranger Things uzrela svetlo sveta ešte v roku 2016, a tá štvrtá pred tromi rokmi (áno, čítate správne). Mnohí so seriálom a s jeho hrdinami vyrastali a dospievali. A tak, ako sa celým Stranger Things tiahne dávka nostalgie, tak pôsobí na skalných fanúšikov seriál aj v reálnom živote.

Poslúchnite radu tvorcov

Bratia Matt a Ross Dufferovci, ktorí za vznikom Stranger Things stoja, v rozhovore pre The Hollywood Reporter prezradili, že ešte predtým, než sa usadíte k sledovaniu nových epizód, mali by ste si opätovne pozrieť tieto štyri časti. Ak teda náhodou nemáte zbytočných 35 hodín, ktoré by ste venovali pozeraniu všetkých predchádzajúcich štyroch sérií odznova.

Foto: MovieStillsDB

Dufferovci priblížili, že ak si pozriete tieto štyri epizódy, budete dokonale nastavení a pripravení na prvú časť piatej série.

Toto sú 4 kľúčové epizódy Stranger Things podľa bratov Dufferovcov:

  • 2. séria, epizóda č. 4, “Mudrc Will”
  • 2. séria, epizóda č. 6, “Špión”
  • 4. séria, epizóda č. 7, “Masaker v laboratóriu”
  • 4. séria, epizóda č. 9, “Hon na Vecnu“

Na veľké finále si počkáme do konca roka

Smutnou správou pre niekoho môže byť, že streamovací gigant nepriniesol fanúšikom všetky epizódy záverečnej série. Na ďalšie 3 časti si budeme musieť počkať do 25. decembra a veľkého zavŕšenia sa dočkáme až 31. decembra. Takže plány na Silvestra máme jasné.

