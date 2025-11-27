Čakali sme dlhých 9 rokov, Netflix mal výpadok: Seriálová pecka je späť so svojou poslednou sériou. Toto vás nahnevá

Znie to až neuveriteľne, no premiéru prvej série Stranger Things sme sledovali ešte v roku 2016. Medzi fanúšikmi spôsobila ošiaľ, a to až natoľko, že sa finále tohto seriálu nevedeli dočkať.
V nočných hodinách nášho času sa streamovacia služba Netflix podelila o prvé štyri časti očakávanej piatej série Stranger Things. Na sociálnych sieťach môžete naraziť na videá, podľa ktorých niektorých Slovákov tento nočný čas neodradil od toho, aby si ju pustili.
Po premiére zaznamenal Netflix výpadok
V USA sa v uplynulých hodinách situácia vyhrotila natoľko, že Netflix mal v čase premiéry nových epizód výpadok, upozornil magazín Variety. Bol nedostupný asi tri minúty, no chyby sa u niektorých predplatiteľov objavovali aj neskôr.
Smutnou správou pre niekoho môže byť, že streamovací gigant nepriniesol fanúšikom všetky epizódy finálnej série. Na ďalšie 3 časti si budeme musieť počkať do 25. decembra a veľkého zavŕšenia sa dočkáme až 31. decembra.
Na druhej strane, ako sa hovorí, na dobré sa oplatí čakať. A nám zostáva len dúfať, že fanúšikovia dostanú pecku, v akú dúfali.
Nahlásiť chybu v článku