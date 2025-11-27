Čakali sme dlhých 9 rokov, Netflix mal výpadok: Seriálová pecka je späť so svojou poslednou sériou. Toto vás nahnevá

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Stranger Things
Mnohí nadšenci tejto lahôdky majú na dnes plány jasné.

Znie to až neuveriteľne, no premiéru prvej série Stranger Things sme sledovali ešte v roku 2016. Medzi fanúšikmi spôsobila ošiaľ, a to až natoľko, že sa finále tohto seriálu nevedeli dočkať. 

V nočných hodinách nášho času sa streamovacia služba Netflix podelila o prvé štyri časti očakávanej piatej série Stranger Things. Na sociálnych sieťach môžete naraziť na videá, podľa ktorých niektorých Slovákov tento nočný čas neodradil od toho, aby si ju pustili.

Viac z témy Stranger Things:
1.
Čakali sme na to dlhých 9 rokov: Netflix zverejnil prvé zábery z finále Stranger Things a odpália vám dekel
2.
Netflix urobil jednu vec, ktorá naštvala ľudí: Na finále Stranger Things čakáme skoro 10 rokov, no fanúšikovia zúria
3.
„Eleven“ mala len 10 rokov, keď začínala, spomína: Netflix ukázal 5. sériu Stranger Things a rozsekal fanúšikov
Zobraziť všetky články (37)
Foto: MovieStiillsDB

Po premiére zaznamenal Netflix výpadok

V USA sa v uplynulých hodinách situácia vyhrotila natoľko, že Netflix mal v čase premiéry nových epizód výpadok, upozornil magazín Variety. Bol nedostupný asi tri minúty, no chyby sa u niektorých predplatiteľov objavovali aj neskôr.

Smutnou správou pre niekoho môže byť, že streamovací gigant nepriniesol fanúšikom všetky epizódy finálnej série. Na ďalšie 3 časti si budeme musieť počkať do 25. decembra a veľkého zavŕšenia sa dočkáme až 31. decembra.

Na druhej strane, ako sa hovorí, na dobré sa oplatí čakať. A nám zostáva len dúfať, že fanúšikovia dostanú pecku, v akú dúfali.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac