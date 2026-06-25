Miriam Kalisová pocítila silu prírodného živlu: Silná búrka preverila jej hausbót, čo sa s ním stalo? 

Pred pár dňami Bratislavu a jej okolie prekvapila silná búrka, ktorá so sebou priniesla prudký vietor, intenzívny dážď, krúpy a dramatické momenty, na ktoré budú mnohí ešte dlho spomínať. Svoje o tom vie aj bývalá moderátorka Miriam Kalisová, ktorá sa ocitla v nepríjemnej situácii.
Hlavné mesto opäť zasiahlo nepriaznivé počasie, ktoré so sebou prinieslo silný vietor a výkyvy počasia, aké v meste nie sú ničím výnimočným, no tentoraz sa výraznejšie dotkli aj známej moderátorky Miriam Kalisovej. Tá sa o zážitok podelila so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti, kde ukázala, ako sa búrka prejavila priamo na jej bývaní.
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Opísala realitu života na vode
Silná búrka, ktorá sa prehnala Bratislavou, pritom nevyplašila len obyvateľov na brehu, ale aj mnohých Slovákov na sociálnych sieťach. Prudký vietor a intenzívne nárazy totiž v niektorých momentoch pôsobili až dramaticky a zanechali po sebe viditeľné následky v podobe rozbúrenej hladiny a nepríjemných podmienok v meste. Práve downburst sa postaral o to, že búrka mala rýchly, no veľmi intenzívny priebeh a v krátkom čase spôsobila poriadny rozruch.
Nebol to práve najpríjemnejší pohľad. “… a nezaprší a nezaprší. Trošku nám rozkývalo dom,“ uviedla Mirka na sociálnej sieti k záberom z hausbótu, kde býva. Práve ten sa stal počas búrky s označením downburst terčom silných nárazov vetra, ktoré citeľne rozkolísali jeho konštrukciu na hladine.
Bývalá moderátorka tak priblížila svojim fanúšikom, že aj život na vode, ktorý pôsobí pokojne a romanticky, môže byť v čase nepriaznivého počasia poriadne nevyspytateľný. Vietor totiž preveril stabilitu jej domova a ukázal, že príroda si dokáže rýchlo vziať hlavné slovo, aj keď ide o miesto určené na oddych a pohodu. “My sme tam už päť rokov, a keď je silnejší vietor, tak tým, že ten dom je vysoký, tak jemné chvenie človek cíti,” dodala Mirka pre Nový Čas.
Má to aj svoje limity
Očividne už zažila všeličo a veľmi dobre vie, čo dokáže spraviť nepriaznivé počasie s bývaním na vode. Miriam Kalisová to porovnala s bývaním v mrakodrape. “Predstavte si, že keď ste hore na vysokom poschodí v mrakodrape a fúka tam vietor, tak jemne cítite, že sa tam niečo deje, ale nie je to nejaké zásadné,” dodala exmarkizácka moderátorka, ktorá si z toho očividne nič nerobí a berie to už s pokojom.
Hoci situácia pôsobila desivo, Miriam Kalisová ju zobrala bez zbytočnej paniky. Silný vietor síce na chvíľu preveril stabilitu jej hausbótu, no zároveň pripomenul, že život na vode prináša nielen pokojné chvíle, ale aj momenty, keď sa príroda dokáže naplno ukázať vo svojej sile. Napriek nepriaznivému počasiu tak situácia našťastie neskončila vážnejšími komplikáciami.
Bývanie, ktoré spája mesto a prírodu
Život na vode si moderátorka užíva už nejaký čas a práve toto netradičné bývanie sa pre ňu stalo symbolom novej životnej etapy po období zmien v súkromí. Vytvorila si tak nový domov v pokojnom prostredí pri jednom z ramien Dunaja, kde je obklopená prírodou a tichom, ktoré si veľmi pochvaľuje. Práve toto netradičné bývanie vníma ako miesto, kde môže spomaliť a načerpať energiu, čo sa odráža aj v celkovej atmosfére jej domova.
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Interiér hausbótu je ladený do prírodných tónov a jemných pastelových farieb, ktorým dominujú drevené prvky a útulné detaily, ako píše Báječná žena. Výrazným a zároveň originálnym prvkom je aj imitácia stromu v obývacej časti, ktorú si moderátorka navrhla a vytvorila sama, čím priestoru dodala osobitý a veľmi prirodzený charakter.
Pôvodne žila v byte v Stupave, no neskôr sa rozhodla pre zmenu a presťahovala sa na hausbót v oblasti Jarovského ramena v bratislavskej Petržalke. Hoci ide o netradičný spôsob bývania, postupne sa stal pre ňu ideálnym kompromisom medzi mestským životom a blízkosťou prírody.
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