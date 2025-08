The Legits Blast 2025 pozná svojich víťazov: Dominovali reprezentanti z Ázie, ženskú kategóriu ovládla Litovčanka

Tanečná komunita z celého sveta opäť premenila mesto na pulzujúce centrum pouličnej kultúry. Energické tanečné súboje spoznali svojich víťazov a priniesli množstvo pozitívnych emócií.

Na šestnástom ročníku medzinárodného festivalu sa predviedli tanečníci z viac ako 90 krajín, ktorí vo vyraďovacej časti zabojovali o postup do sobotňajšieho užšieho výberu. ,,Príjemným prekvapením v mužskej kategórii bol aj Slovák Bboy Twister, ktorému sa podarilo dostať medzi elitnú šestnástku, čím potvrdil svoju dlhoročnú kvalitu,” informuje o výsledkoch usporiadateľ Martin Gilian. Víťazstvo a titul šampióna si napokon odniesol premiérovo Japonec Hiro10.

Aj ženské súboje priniesli dávku napätia. ,,Medzi elitnú 32-ku sa prebojovali napríklad reprezentantky Lotyšska, Ukrajiny, Japonska a Číny. Spomedzi všetkých prihlásených však už od začiatku vynikala Bgirl Nicka z Litvy, ktorá sa víťazkou súťaže Outbreak Europe stala už štvrtýkrát,” dopĺňa info o víťazoch Martin Gilian. Mladá Európanka pritom prvýkrát vyhrala v roku 2021 už ako štrnásťročná a každoročne je finalistkou ženskej kategórie. ,,Ďakujem za všetko, ďakujeme za Outbreak Europe, ktorý zmenil naše životy. V roku 2021 som celý rok šetrila, aby som Nicku mohla prihlásiť do súťaže. Jej cieľom bolo prejsť aspoň kvalifikačnými kolami. Napokon vyhrala svoju kategóriu a všetko sa pre nás zmenilo,” hovorí mama tohtoročnej víťazky a striebornej olympijskej víťazky z OH v Paríži, Nicky. ,,Podobné správy dostávame veľmi často, čo je dôkazom, že naše podujatie má obrovský význam v živote tanečníkov a pomáha im meniť cesty svojho vlastného osudu,” dodáva Martin Gilian.

Zo sobotného finále v Ministry of Fun vzišlo ešte niekoľko víťazov. ,,Prekvapením bol aj mladučký Bboy Saturn, ktorý v napínavom finále detských battlov zdolal svojho súpera z Talianska. Zaujímavosťou však bolo, že tento mladík z Taiwanu vyhral aj štvrtkovú kategóriu Power Move, kde o prvenstvo bojoval s dospelými a oveľa skúsenejšími tanečníkmi. Práve tento prípad je dôkazom, že nám vo svete stále vyrastá množstvo mladých talentov, s ktorými aj prostredníctvom festivalu môžeme ďalej pracovať,” dodáva organizátor. V súťaži dvojíc dominovalo duo Bboy Ra1on a Japonec Shigekix, ktorý reprezentuje aj elitné zoskupenie Red Bull BC One All Stars. Dvojica prevzala po roku pomyselné víťazné žezlo z rúk svojich krajanov, dua Body Carnival.

Nedeľa už patrila obľúbenému konceptu Rep Your Country. Do súťaže sa prihlásilo viac ako 30 krajín. Medzinárodná porota napokon z kvalifikačných súbojov vybrala TOP 16 krajín, ktoré si zmerali sily na Garage stagei na vonkajšom parkovisku Europa SC. Vo finále sa stretli vlaňajší víťazi z Francúzska a finálový nováčik z Japonska. Prvenstvo si napokon odniesli ázijskí tanečníci, ktorí potvrdili formu svojich krajanov.

Usporiadatelia hodnotia tento ročník ako mimoriadne úspešný aj vďaka ľuďom, ktorí sa na jeho organizácii podieľali. ,,Veľká vďaka patrí organizačnému tímu a našim skvelým dobrovoľníkom, ktorí počas celého týždňa usilovne pracovali a pomohli nám tak vytvoriť jeden úžasný výsledok. Zo srdca im ďakujeme,” uvádza organizátor a taktiež sľubuje kvalitnú budúcoročnú edíciu: ,,Je pre nás veľkou zodpovednosťou postaviť program tak, aby návštevníkov zaujal. Každý rok sa snažíme prinášať do Banskej Bystrice mená, ktoré pritiahnu masy z celého sveta a pomôžu nám tak vytvoriť neopakovateľnú atmosféru a nezabudnuteľné zážitky pre všetkých účastníkov. Už teraz začíname pracovať na ďalšej edícii.” 17. ročník festivalu sa uskutoční 19. až 26. júla 2026.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu. Partnermi podujatia sú aj Medzinárodný vyšehradský fond, Banskobystrický samosprávny kraj, Slovenský zväz tanečných športov, Mesto Banská Bystrica a OOCR Stredné Slovensko. Komerčnými partnermi sú Europa SC, Kia Banská Bystrica, Hedin Automotive, StVPS a STEFE. Ďakujeme aj všetkým ostatným partnerom za prejavenú dôveru a podporu podujatia.