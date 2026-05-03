104-ročná Slovenka mala ako prvá vodičský preukaz: Prezradila tajomstvo svojej dlhovekosti

Patrí do úzkej skupiny storočných a starších obyvateľov Slovenska, ktorých je aktuálne niečo vyše 300, pričom výrazne prevažujú ženy. Hönischová sa zapísala do histórie aj ako prvá žena, ktorá šoférovala automobil v meste aj okrese Spišská Nová Ves.
Podľa mesta bola dlhoročnou členkou jazdeckého oddielu, vyžaruje pozitívnu energiu a celý život si zachovala silné rodinné väzby. Portál TV Noviny priniesol príbeh Slovenky Juliany Hönischovej, ktorá tento rok oslávila 104 rokov.
K dlhovekosti mohla prispieť genetika
Opisujú ju ako ženu s nezlomnou a aktívnou povahou. K jej narodeninám jej osobne zagratulovala aj operná speváčka Ester Pavlů z Národného divadla v Prahe, ktorá je jej vnučkou.
Podľa staršieho článku mesta Spišská Nová Ves sa Juliana narodila v roku 1922 a má tri dcéry, sedem vnúčat, 14 pravnúčat a jednu prapravnučku. Aktívne šoférovala až do svojich 94 rokov a podľa portálu TV Noviny je zároveň prvou ženou, ktorá si na Slovensku urobila vodičský preukaz.
V rozhovore pre STVR minulý rok prezradila aj svoj recept na dlhovekosť: „Rada jem všetko.“ Jej najmladšia dcéra Júlia doplnila, že rodina už dlhé roky nenavštevuje lekárov a dlhovekosť pripisujú aj genetike – mama Juliany sa totiž rovnako dožila 104 rokov.
