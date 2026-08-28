Tesco prekvapilo napriek špekuláciám o odchode. Otvára 2 nové predajne, k rekordným ziskom má ďaleko

Predajňa Tesco

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
Obchodné reťazce
Tesco zverejnilo výsledky za rok 2025 a otvorilo 2 nové predajne. Tržby mierne klesli, no čistý zisk vzrástol. Rieši sa však možný predaj siete.

Tesco na Slovensku zverejnilo čerstvé hospodárske výsledky. Britský reťazec síce zaznamenal mierny pokles tržieb, no jeho čistý zisk opäť vzrástol. Do toho však prichádza veľká otázka o budúcnosti celej siete. Tesco totiž podľa dostupných informácií zvažuje predaj svojho českého a slovenského biznisu.

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Najnovšie čísla ukazujú, že slovenské Tesco zostáva mimoriadne veľkým a ziskovým maloobchodným biznisom. Výsledky hospodárenia sú v čase, keď sa začalo hovoriť o možnom odchode britského reťazca zo strednej Európy, mimoriadne zaujímavé.

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Tržby klesli, zisk však narástol

Tesco za posledný finančný rok dosiahlo tržby z predaja tovarov a služieb vo výške 1,726 miliardy eur. V predchádzajúcom období boli tržby na úrovni 1,748 miliardy eur. Medziročne tak klesli približne o 22 miliónov eur, respektíve o 1,3 percenta. Napriek tomu však Tesco dokázalo mierne zvýšiť svoj zisk.

Tržby spoločnosti Tesco
Reprofoto: Finstat

Prevádzkový zisk dosiahol 47,24 milióna eur, zatiaľ čo rok predtým predstavoval 45,57 milióna eur. Ešte dôležitejší je čistý zisk. Ten za finančný rok 2025/2026 dosiahol 26,42 milióna eur. V predchádzajúcom období Tesco zarobilo 25,51 milióna eur. Čistý zisk teda medziročne vzrástol približne o 906 000eur, čo predstavuje rast o 3,6 percenta.

Takmer 7 000 zamestnancov

Ku koncu finančného roka Tesco prevádzkovalo na Slovensku 182 predajní. Ide o rôzne formáty obchodov od veľkých hypermarketov až po menšie predajne Express. Spoločnosť má zároveň na Slovensku tri distribučné centrá a sieť čerpacích staníc. Počet zamestnancov bol ku koncu obdobia 6 735. O rok skôr ich bolo 6 775. Počet pracovníkov tak medziročne klesol o 40.

Tesco pritom vo výsledkoch upozorňuje na opatrnejšie správanie spotrebiteľov. Ľudia zostávali citliví na ceny, pričom ich nákupné rozhodovanie ovplyvňovala aj celková ekonomická situácia. Podľa spoločnosti síce rast reálnych miezd podporoval kúpnu silu domácností, tento efekt však tlmilo vyššie daňové zaťaženie a fiškálna konsolidácia. Teda problémy, ktoré momentálne trápia mnohé spoločnosti na našom území.

Predajňa hypermarketu Tesco
Ilustračná foto: TS Tesco

Podľa informácií má Tesco plánovať predaj českého a slovenského biznisu ako jedného balíka. Spolu by išlo o 363 predajní. Maďarské aktivity má spoločnosť ponúkať samostatne. To by znamenalo jednu z najväčších zmien na maloobchodnom trhu v regióne za posledné roky.

Ak by k predaju skutočne došlo, prípadná transakcia by bola zaujímavá najmä tým, kto by mohol stovky predajní prevziať. V súvislosti s možným predajom sa spomínajú veľkí konkurenti z maloobchodného trhu, medzi nimi Kaufland, Lidl či Biedronka. Práve tu by však mohol vzniknúť problém s hospodárskou súťažou. Akvizícia 182 obchodov a prípadné prevzatie veľkej časti siete existujúcim konkurentom by výrazne zmenilo rozloženie síl na trhu.

Dve nové predajne

Napriek špekuláciám o možnom predaji českého a slovenského biznisu Tesco na Slovensku svoju sieť ďalej rozširuje. Vo štvrtok 27. augusta otvorilo dve nové predajne Tesco Expres v Bratislave. Jednu v nákupnom centre Polus a druhú v Devínskej Novej Vsi na Ulici Štefana Králika. Celkový počet kamenných predajní reťazca na Slovensku sa tým zvýšil na 187.

Nová predajňa Tesca v Poluse
Nová predajňa Tesca v Poluse. Foto: Tesco

Tesco zároveň uvádza, že v tomto roku už zmodernizovalo 36 svojich predajní a otvorilo nové obchody aj v Petržalke, centre Bratislavy, Chorvátskom Grobe a Zákamennom. Nové expresné predajne majú predajnú plochu približne 50 m² a sú zamerané najmä na rýchle každodenné nákupy.

Reťazec pritom neinvestuje iba do kamenných obchodov. Ďalej rozširuje aj svoje Tesco Online Nákupy, ktoré sú podľa spoločnosti aktuálne dostupné už pre 4,64 milióna Slovákov, teda pre viac ako 85 percent obyvateľov krajiny. Len od začiatku roka Tesco dostupnosť služby rozšírilo trikrát do nových regiónov.

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