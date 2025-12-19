Teraz je ideálny čas tankovať: Benzín aj nafta sú za ceny, ako dlho neboli, úsporu v peňaženke pocítite okamžite

Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 50. týždňa opakovane klesali, už tretí týždeň za sebou. Základný benzín a nafta dosiahli najnižšie ceny za posledných sedem týždňov, prémiová nafta sa predávala najlacnejšie za posledné štyri mesiace a ceny prémiových benzínov za posledných osem mesiacov.
Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Za liter obyčajného benzínu 95 motoristi platili v priemere 1,482 eura (medzitýždňovo -1,7 centa). Prémiové benzíny dosiahli priemernú cenu 1,682 eura za liter (-1,8 centa).
Palivá sú lacnejšie aj v medziročnom porovnaní
Bežná nafta stála 1,432 eura (-2,2 centa) a cena prémiovej nafty bola 1,625 eura za liter (-1,9 centa). Ceny palív klesli medzitýždňovo nadpriemerne, dlhodobý priemer je na úrovni plus-mínus 1,5 centa za liter.
Aktuálne ceny palív padli nižšie pod úroveň z vlaňajška, benzín 95 o 1,5 %, prémiové benzíny o 1,1 %, nafta o 1,9 % a prémiová nafta o 1,6 %.
Plyny sa menili len mierne, LNG zlacnel najviac
Ceny plynov sa v prvej polovici decembra menili iba kozmeticky. Najvýraznejšiu zmenu zaznamenal LNG (skvapalnený zemný plyn), medzitýždňovo zlacnel o 0,6 centa, predával sa za 1,592 eura za kilogram. Cena CNG (stlačený zemný plyn) klesla o desatinu centa na 1,747 eura za kilogram, LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za 0,677 eura za liter, jeho cena stúpla o desatinu centa.
Oproti minulému roku bola cena plynu CNG vyššia o 12,6 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 10,1 % a LNG o 5,6 %.
Ceny ropy klesajú už druhý týždeň po sebe
Ceny ropy v piatok mierne klesli a nadol smerujú aj za celý týždeň, už druhý týždeň po sebe. Vývoj cien komodity do veľkej miery ovplyvňujú rastúce šance na dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Tie prekonávajú aj obavy z narušenia dodávok venezuelskej ropy na trh. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.23 h SEČ 59,65 USD (50,90 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 17 centov (0,28 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 56,02 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 13 centov (0,23 %). Za celý týždeň smeruje cena Brentu k poklesu o viac než 2 % a cena WTI zhruba o 2,5 %.
Geopolitické riziko podľa analytikov slabne
Vývoj cien ropy v posledných hodinách ovplyvnili vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine „sa k niečomu približujú“. Navyše, zatiaľ nie je jasné, ako budú Američania presadzovať Trumpovo nariadenie blokovať sankcionované ropné tankery smerujúce do a z Venezuely. Juhoamerická krajina sa na celkových dodávkach ropy na svetové trhy podieľa približne 1 %.
„Neistota ohľadom detailov realizácie Trumpovho nariadenia o tankeroch pri pobreží Venezuely a optimizmus, že sa podarí dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine, zmierňujú obavy z nedostatku ropy na trhu,“ povedal analytik IG Tomy Sycamore. „To zároveň znižuje prirážku za geopolitické riziko,“ dodal.
