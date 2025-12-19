Teraz je ideálny čas tankovať: Benzín aj nafta sú za ceny, ako dlho neboli, úsporu v peňaženke pocítite okamžite

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Ceny palív robia radosť motoristom.

Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 50. týždňa opakovane klesali, už tretí týždeň za sebou. Základný benzín a nafta dosiahli najnižšie ceny za posledných sedem týždňov, prémiová nafta sa predávala najlacnejšie za posledné štyri mesiace a ceny prémiových benzínov za posledných osem mesiacov.

Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Za liter obyčajného benzínu 95 motoristi platili v priemere 1,482 eura (medzitýždňovo -1,7 centa). Prémiové benzíny dosiahli priemernú cenu 1,682 eura za liter (-1,8 centa).

Palivá sú lacnejšie aj v medziročnom porovnaní

Bežná nafta stála 1,432 eura (-2,2 centa) a cena prémiovej nafty bola 1,625 eura za liter (-1,9 centa). Ceny palív klesli medzitýždňovo nadpriemerne, dlhodobý priemer je na úrovni plus-mínus 1,5 centa za liter.

Aktuálne ceny palív padli nižšie pod úroveň z vlaňajška, benzín 95 o 1,5 %, prémiové benzíny o 1,1 %, nafta o 1,9 % a prémiová nafta o 1,6 %.

Plyny sa menili len mierne, LNG zlacnel najviac

Ceny plynov sa v prvej polovici decembra menili iba kozmeticky. Najvýraznejšiu zmenu zaznamenal LNG (skvapalnený zemný plyn), medzitýždňovo zlacnel o 0,6 centa, predával sa za 1,592 eura za kilogram. Cena CNG (stlačený zemný plyn) klesla o desatinu centa na 1,747 eura za kilogram, LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za 0,677 eura za liter, jeho cena stúpla o desatinu centa.

Oproti minulému roku bola cena plynu CNG vyššia o 12,6 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 10,1 % a LNG o 5,6 %.

Ceny ropy klesajú už druhý týždeň po sebe

Ceny ropy v piatok mierne klesli a nadol smerujú aj za celý týždeň, už druhý týždeň po sebe. Vývoj cien komodity do veľkej miery ovplyvňujú rastúce šance na dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Tie prekonávajú aj obavy z narušenia dodávok venezuelskej ropy na trh. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.23 h SEČ 59,65 USD (50,90 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 17 centov (0,28 %).  Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 56,02 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 13 centov (0,23 %). Za celý týždeň smeruje cena Brentu k poklesu o viac než 2 % a cena WTI zhruba o 2,5 %.

Geopolitické riziko podľa analytikov slabne

Vývoj cien ropy v posledných hodinách ovplyvnili vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine „sa k niečomu približujú“. Navyše, zatiaľ nie je jasné, ako budú Američania presadzovať Trumpovo nariadenie blokovať sankcionované ropné tankery smerujúce do a z Venezuely. Juhoamerická krajina sa na celkových dodávkach ropy na svetové trhy podieľa približne 1 %.

„Neistota ohľadom detailov realizácie Trumpovho nariadenia o tankeroch pri pobreží Venezuely a optimizmus, že sa podarí dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine, zmierňujú obavy z nedostatku ropy na trhu,“ povedal analytik IG Tomy Sycamore. „To zároveň znižuje prirážku za geopolitické riziko,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac