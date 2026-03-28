Tento doplnok stravy zažíva u Slovákov boom: V lekárni ho vykupujú, no robia chybu pri jeho užívaní

Jarnú únavu ľudia riešia neefektívne a naslepo siahajú po doplnkoch stravy namiesto riešenia príčiny. Jarná únava pritom neprichádza so začiatkom jari, ale už koncom februára. Potvrdila to online poradňa MojaLekáreň.sk, na ktorú sa ľudia s jarnou únavou začínajú obracať práve na konci februára.
Podľa lekárnikov za jarnou únavou stojí kombinácia nedostatku svetla, pohybu a živín po zime. Ľudia však svoje ťažkosti riešia zle, berú vitamíny naslepo, a pritom väčšine z nich chýba vitamín D.
Horčík a vitamín C pýtajú Slováci najviac
Na nesprávne riešenie príčin jarnej únavy poukazuje aj zákaznícke správanie. Zákazníci MojaLekáreň.sk často siahajú po horčíku. Medziročne záujem oň vzrástol o desať percent. Ľudia reagujú intuitívne podľa sezóny aj pri ďalších vitamínoch. Medzi najpredávanejšie produkty dlhodobo patria vysoké dávky vitamínu C.
Vedúca online poradne MojaLekáreň.sk. Pavla Horáková upozornila, že vitamín C je síce vnímaný ako univerzálne riešenie únavy či oslabenia organizmu, no ľudia zbytočne siahajú po vysokých dávkach, napríklad 1 000 mg denne. Odporúčaná denná dávka pre dospelého človeka je pritom 80 až 100 mg a u detí od 50 do 100 mg.
„Takéto dávkovanie teda nie je vždy nutné ani vhodné pre každého. Únava môže mať množstvo rôznych príčin a samotný vitamín C ju vo väčšine prípadov nerieši. V praxi potom vidíme, že ľudia skúšajú jeden doplnok za druhým podľa aktuálneho pocitu, ale bez znalosti vlastného stavu (krvného obrazu), a tým sa často míňajú skutočnou príčinou ťažkostí,“ dodala Horáková.
Rovnako nie sú vždy ideálne ani multivitamíny. Keďže zorientovať sa vo všetkých doplnkoch stravy nie je jednoduché, ľudia často vidia ako univerzálne riešenie práve multivitamíny. Horáková však upozornila, že potreby organizmu sú individuálne. To, čo pomôže jednému, nemusí pomôcť druhému.
Čo s jarnou únavou?
„U niekoho dáva väčší zmysel na jar doplniť konkrétnu látku, napríklad vitamín D, horčík alebo železo, než užívať univerzálnu kombináciu. Bez znalosti potreby organizmu ľudia suplementujú menej efektívne,“ dodala Horáková. Nie je podľa nej dôležité len to, čo si dopĺňame, ale aj v akom množstve.
Niektoré látky totiž môžu v dlhodobo vyšších dávkach viesť k nerovnováhe alebo nežiaducim účinkom. „Týka sa to napríklad vitamínu D, železa, zinku alebo selénu. Pri železe navyše hrozí, že človek prehliadne skutočnú príčinu únavy, ktorá s jeho nedostatkom vôbec nemusí súvisieť. Ak sa únava opakuje alebo trvá dlhšie, má zmysel hľadať jej príčinu, nie ju len prekrývať doplnkami. Základom zostáva kvalitný a pestrý jedálny lístok, dostatok pohybu a spánku,“ uzavrela Horáková.
Nahlásiť chybu v článku