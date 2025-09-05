Tento detail si všimli len pozorní diváci televízie JOJ. Objavil sa v prvých častiach Ranča a preveril, aký majú postreh

Jesenná televízna sezóna priniesla mnoho noviniek, medzi ktorými sú tiež pokračovania úspešných seriálov, sľubujúcich dávku napätia, zaujímavých okamihov a strhujúcich príbehov. Diváci sa tak môžu opäť ponoriť do deja, ktorý ich zaujal v predchádzajúcich epizódach. Konečne sa pohodlne usadili vo svojich kreslách, no objavil sa jeden detail.
Opäť potvrdili, že im nič neujde. Reč je o fanúšikoch seriálov, ktoré oficiálne odštartovali televíznu jeseň. Súčasťou nej sú tiež nové epizódy Ranča a dlhoočakávaná Nemocnica, ktorej prvá časť novej série bude odvysielaná už dnes večer. Hoci sa mnohí tešia z nových častí, jeden fanúšik poukázal na zaujímavú vec, ktorú si nenechal len pre seba a podelil sa o ňu v komentároch na sociálnej sieti.
Aký detail udrel do očí?
Televízia stavila na jednu z najznámejších a najúspešnejších slovenských herečiek Zuzanu Kanócz, ktorá má nepochybne veľký talent. Keď sa ukáže na pľaci, je zaručené, že podá ten najlepší výkon. A zrejme aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa televízia rozhodla učiniť tento krok a obsadila ju do Ranča i Nemocnice. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, keby sa však neudiala jedna vec.
Umelkyňa totiž vstúpila do nových častí spomínaných seriálov v rovnakom čase. Možno ju tak vídať naraz v Ranči i v Nemocnici. Aby však toho nebolo málo, jedna diváčka Ranča na Facebooku upozornila, že obe postavy, ktoré hrá, sú z Ameriky. „Scénaristi si kradnú nápady – a j v Nemocnici prišla Zuzana Kanócz zo zámoria, aj v Ranči,“ nedalo to jednej žene a napísala zaujímavý postreh.
