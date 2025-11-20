Trump schválil nový mierový plán: Má 28 bodov, ak by Ukrajina súhlasila, Rusko by získalo obrovskú kontrolu

Foto: TASR / Ukrainian Presidential Press Office via AP

Lucia Mužlová
TASR
Ukrajina sa nezúčastnila na formovaní navrhovaného mierového plánu.

Prezident USA Donald Trump schválil nový americký mierový plán, ktorý by ukončil vojnu na Ukrajine. V noci na štvrtok o tom informovala televízna stanica NBC News, ktorá sa odvoláva na vysokopostavený zdroj z Bieleho domu, píše TASR.

Trump tento týždeň schválil 28-bodový mierový plán pre mier medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorý zostavili najvyššie postavení predstavitelia jeho administratívy za uplynulých niekoľko týždňov počas konzultácií s ruským vyslancom Kirillom Dmitrijevom a ukrajinskými predstaviteľmi, citovala televízia nemenovaný zdroj z Bieleho domu.

Foto: SITA/AP

Na zostavovaní tohto plánu sa podieľal Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, viceprezident USA J.D. Vance, minister zahraničných vecí Marco Rubio a prezidentov zať Jared Kushner, dodal predstaviteľ.

Podrobnosti nie sú známe

„Plán sa zameriava na poskytnutie bezpečnostných záruk obom stranám s cieľom zabezpečiť trvalý mier,“ cituje NBC News. „Zahŕňa veci, ktoré Ukrajina chce a potrebuje pre trvalý mier,“ dodala televízia.

Zdroj presné podrobnosti tohto plánu neuviedol predpokladá však, že je stále predmetom rokovaní s kľúčovými zúčastnenými stranami. O existencii plánu ako prvý informoval portál Axios.

Traja ďalší americkí predstavitelia pre NBC News uviedli, že podrobnosti mierovej dohody ešte neboli predložené ukrajinskej strane, a že načasovanie finalizácie návrhu plánu sa zhoduje so stredajšou návštevou armádnej delegácie USA na Ukrajine.

Foto: SITA

Médiá k návrhom v pláne uviedli, že Ukrajina by sa výmenou za bezpečnostné záruky zo strany USA mala vzdať časti svojho územia a obmedziť rozsah svojej armády.

Hoci americké úsilie o oživenie mierových rokovaní zrejme naberá na obrátkach, Kremeľ doposiaľ nepreukázal žiadne známky zmeny ohľadne podmienok ukončenia vojny, uvádza NBC. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že kontakty s Američanmi pokračujú, zatiaľ sa však neurobilo dosť na to, aby mohol byť usporiadaný nový summit.

Ukrajina sa nezúčastnila na formovaní navrhovaného mierového plánu, uviedol zdroj blízky ukrajinskej vláde a európsky predstaviteľ oboznámený s touto záležitosťou. Kyjev bol podľa týchto dvoch zdrojov informovaný o hrubých obrysoch tohto plánu.

