Teflón v jedle má pomôcť v boji s kalóriami a obezitou: Tento výskum získal Ig Nobelovu cenu

Neraz sú ľudia ochotní skúšať naozaj všeličo, aby získali vytúženú postavu a zhodili nadbytočné kilogramy. Obrovské množstvo pozornosti si získal napríklad Ozempic. Vedci sa ale rozhodli preskúmať, čo sa stane, ak ako prázdne kalórie pridáte do svojho jedálnička teflón.
Teflón ako prázdne kalórie?
Ako informuje The Guardian, už desaťročia sa lekári, ale aj odborníci z ďalších odborov snažia prísť na to, ako vyriešiť závažný problém týkajúci sa obezity. Výskumníkom sa teraz podarilo získať Ig Nobelovu cenu za vskutku radikálny prístup. Zaoberali sa otázkou, čo sa stane, ak do jedálnička človeka zaradia teflón.
Tento netradičný návrh bol inšpirovaný nápojmi s nulovým obsahom kalórií a predpokladal, že výrobcovia potravín budú do svojich výrobkov pridávať práškový polytetrafluóretylén (PTFE). Človeka to má zasýtiť bez toho, aby prijal skutočné kalórie a následne má teflón z tela vyjsť von.
Na smiech, ale aj na zamyslenie
Samozrejme, nikomu sa neodporúča ísť hľadať spôsoby, ako dostať do tela teflón v záujme zhadzovania kilogramov. Ig Nobelove ceny sa rozdávali tento rok v Bostone už v rámci 35. ročníka. CNN píše, že cieľom je najprv ľudí pobaviť a rozosmiať, no potom ich prinútiť skutočne sa zamyslieť.
Súčasťou nekonvenčnej udalosti je tradícia, počas ktorej diváci v sále vzdávajú česť víťazom tým, že vyrábajú a hádžu papierové lietadielka. Témou tohtoročného slávnostného odovzdávania cien bolo „trávenie“ a medzi hosťami bola napríklad Dr. Trisha Pasricha, ktorá sa venuje výskumu súvislosti medzi používaním smartfónov na toalete a vznikom hemoroidov. Hostia si mohli užiť aj minioperu s názvom „The Plight of the Gastroenterologist“ ( v preklade Údel gastroenterológa).
