So Slnkom sa deje niečo zvláštne: Vedci nevedia prečo, NASA dvíha varovný prst, škody môžu byť obrovské

Nová štúdia naznačuje, že slnečná aktivita zostane vysoká a v nasledujúcich desaťročiach možno ešte viac vzrastie. To je v rozpore s predchádzajúcimi predpokladmi, že Slnko sa upokojuje. Vedci celkom nerozumejú, prečo je to tak.
Prekvapivá aktivita
Ako informuje web Live Science, odborníci z NASA varujú, že Slnko sa môže takpovediac prebudiť z krátkeho obdobia relatívnej neaktivity, čo je však v rozpore s doterajšími predpokladmi. Ak by sa to potvrdilo, znamenalo by to desaťročia potenciálne nebezpečného vesmírneho počasia.
Slnko prechádza približne 11-ročným cyklom aktivity, ktorý začína dlhším pokojným obdobím, známym ako solárne minimum, a postupne vrcholí v solárnom maxime. V období maxima dochádza neraz k intenzívnym solárnym búrkam.
Na povrchu Slnka sa v závislosti od štádia cyklu objavuje rôzne množstvo tmavších slnečných škvŕn. Objavovanie škvŕn je ovplyvňované 22-ročným cyklom, známym ako Haleov cyklus, počas ktorého sa magnetické pole Slnka otočí a potom sa opäť vráti späť do pôvodnej pozície.
Slnko sa prebúdza
Napriek tomu, že Slnko sa riadi zmieňovanými cyklami, dochádza k dlhodobej fluktuácii v aktivite. Môže trvať desaťročia a je náročné predvídať, ale aj objasniť ju. Po roku 2000 vedci spozorovali klesajúci trend, čo sa týka solárnej aktivity. Nazdávali sa preto, že Slnko vstupuje do fázy hlbokého solárneho minima. Solárne maximum v rokoch 2013 až 2014 tiež bolo omnoho slabšie ako počas predchádzajúcich cyklov.
Začiatkom septembra bola v časopise The Astrophysical Journal Letters publikovaná štúdia, podľa ktorej je teória o hlbokom solárnom minime v ohrození. Vedci analyzovali rôzne parametre solárnej aktivity vrátane slnečného vetra, sily magnetického poľa a počtu slnečných škvŕn, a zistili, že od roku 2008 vykazujú rastúci trend. V budúcich cykloch by mohol byť ešte výraznejší.
Podľa odborníkov z NASA sa Slnko postupne prebúdza a všetkých to poriadne prekvapilo. V súčasnosti sa blíži koniec posledného solárneho maxima, ktoré oficiálne začalo začiatkom roka 2024, no neprebiehalo podľa očakávaní. Vedci totiž predvídali, že začne až niekedy v roku 2025 a bude porovnateľné s predchádzajúcim slabším maximom. Napokon ale solárne maximum nastúpilo skôr a jeho intenzita odborníkov prekvapila.
Škody môžu byť obrovské
Na povrchu Slnka bol zaznamenaný najvyšší počet škvŕn za posledných 20 rokov, ale aj rekordný počet solárnych erupcií triedy X – ide o najsilnejší typ solárnej explózie. Došlo tiež k viacerým intenzívnym geomagnetickým búrkam, ktoré ovplyvnili magnetické pole Zeme. Najciteľnejšie to bolo v máji minulého roka. Napáchané škody siahali k miliónom dolárov, no ľudia si mohli užívať pohľad na polárnu žiaru.
Škody napáchané intenzívnou solárnou aktivitou v nasledujúcich desaťročiach však môžu byť obrovské. Ľudstvo sa čoraz viac spolieha na technológie, ktoré sú náchylné na rušenie spôsobené vesmírnym počasím, ako sú napríklad elektrické rozvody, stroje riadené GPS a satelity obiehajúce okolo Zeme, ktoré môžu byť slnečnými búrkami vyradené z prevádzky.
V súčasnosti vedci nedokážu vysvetliť, prečo k nečakanej zmene solárnej aktivity došlo. Odborníci z NASA vysvetľujú, že dlhodobé predikcie sú náročné a ide o skúmanie niečoho, čomu nie celkom rozumejú.
Nahlásiť chybu v článku