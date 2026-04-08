Nové prevádzky rastú ako huby po daždi. Kým niektorí obchodníci krachujú, iný segment je na vzostupe

Na bežného Slováka v súčasnosti vplýva viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú jeho nákupné správanie a tiež to, kde vo finále utratí svoje peniaze. Kamenný retail prechádza náročnou skúškou a pod Tatrami je už istý čas cítiť náladu, ktorá praje skôr diskontom. Na druhej strane však máme iný segment, ktorému sa u nás taktiež darí a dôkazom sú expanzie viacerých sietí.
Konkrétne ide o fitnescentrá – tie zažívajú najväčší boom za posledné roky a nové pobočky hlásia hneď niekoľkí veľkí hráči. V uplynulých mesiacoch sa dočkala Bratislava, ale napríklad tiež Spišská Nová Ves.
Tvrdý boj o klientov
Počet prevádzok veľkých fitiek postupne narastá a v súčasnosti už môžeme hovoriť o zaujímavom konkurenčnom boji. V ňom hrajú rolu priestory – ich poloha, vybavenie či dostupnosť. Iba na území hlavného mesta sa o klientov pasujú značky ako Golem, Form Factory, 77Fitness či 365 Fit&Co.
Najnovšie sa čerstvo otvorenou pobočkou môže pochváliť práve Golem, ktorý ju otvoril v transformujúcom sa obchodnom centre VIVO!. To po zmene majiteľov mení aj svoju štruktúru, pôdorys a zloženie nájomcov. Nové fitnescentrum bolo jeden z bodov, o ktorý sa kompetentní operali pri prezentácii zmien. Okrem toho sa pod touto značkou ešte tento rok otvorí nová prevádzka v nákupnom centre Shopping Palace na Zlatých pieskoch.
Veľkú tuzemskú expanziu rozbehla aj poľská skupina Benefit Systems Group. Tú síce zrejme množstvo Slovákov nepozná, no fitká pod značkou Form Factory už áno. Z informácií na oficiálnej webovej stránke vyplýva, že najhustejšie je sieť moderných fitiek zastúpená v Bratislave. Otvorených tu má dovedna desať prevádzok. Okrem toho značku nájdeme aj v Žiline, Trenčíne, Považskej Bystrici a tiež dvakrát na východe v Košiciach.
Ako sme vás ešte vo februári informovali, spoločnosť v súčasnosti pripravuje aj ďalšie prevádzky. Z dostupných správ je zrejmé, že otvárať by mala v bratislavskej Petržalke – konkrétne v časti Slnečnice. Logo Form Factory sa objavilo aj v novom retailovom parku Podunajská Brána v mestskej časti Podunajské Biskupice, ako tiež v nitrianskom shoppingu OC Centro.
Expanzia mimo hlavného mesta
Pre väčšinu značiek je primárnym trhom práve ten bratislavský. Dôvodom je vysoká koncentrácia potenciálnych zákazníkov, najkúpyschopnejšia klientela, ako aj ďalšie podobné relevantné faktory. Pomerne zaujímavú pozíciu si buduje v hlavnom meste aj značka 77fitness, ktorá má síce iba dve prevádzky (OC Tehelko a Eport), no tie jej dokážu generovať vysokú návštevnosť a tešia sa obľube.
Zabúdať netreba ani na sieť 365 Fit&Co, ktorá aktuálne prevádzkuje osem slovenských pobočiek. Jej vlajková loď je v známom nákupnom centre Eurovea, pričom značka v uplynulých mesiacoch expandovala v Trenčíne či v Spišskej Novej Vsi. Okrem toho ju nájdeme tiež v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.
Viacerí podnikatelia v segmente fitnessu sa netaja plánmi, podľa ktorých chcú portfólio svojich prevádzok rozširovať aj naďalej.
Nahlásiť chybu v článku