Takto ste Filipa Tůmu ešte nevideli. Na upraveného Holubca v Dunaji zabudnite, ukázal sa tak, ako ho ešte nepoznáte

Dvojnásobný otecko a známy herec zverejnil na Instagrame krátke video, v ktorom sa prihovára fanúšikom a informuje ich o novej rozprávkovej opere. Mnohým však v priebehu sekundy udrie do očí jeho výzor, v takejto podobe ho totiž ešte nikto nevidel. Odrazu zostarol o 30 rokov a hlavu mu zdobila jemná plešina a šedivé vlasy. Nie je to tak dávno, čo sa ukázal v Dunaji nielen v roli nenávideného Holubca, ale dokonca si zahral staršiu postavu, konkrétne vlastného otca. To sa však nedá porovnať s tým, koho stvárňuje v spomínanej opere.

Zdá sa, že Filip Tůma je osoba mnohých tvárí. V priebehu niekoľkých minút vie zahrať aj nemožné a hlavne, vie tiež zmeniť svoj imidž. Divákov z Dunaja, k vašim službám pobavila scénka, v ktorej sa dej vrátil do minulosti, keď bol seriálový Anton Holubec malý chlapec. Išlo o spomienkovú časť, v ktorej ho tvorcovia seriálu zamaskovali tak, aby vyzeral staršie a mohol si zahrať vlastného otca.

Predviedol sa v jemne prešedivelých vlasoch, s hustými fúzmi a briadkou. Hoci to mnohých divákov pobavilo, tentokrát však zostarol kvôli úlohe ešte viac, ako informovala Opera SND.

Pozvánka v netradičnej podobe

Herec pozval na sociálnej sieti svojich fanúšikov na unikátne predstavenie, z ktorého zrejme budú mať veľký zážitok. „Milujete rozprávky, tak ako my? Srdečne vás spolu s @filip_tumaa pozývame do Opery SND na novú rozprávkovú operu Perníková chalúpka. Janko a Marienka, perníková chalúpka, striga, spánková víla, škriatkovia, hríbiky, anjelici. Všetci sa na vás tešíme, už dnes,“ napísala Opera SND na Instagrame.

Krátke video zachytáva herca so zarastenými hustými šedivými bokombradami, fúzmi a šedivými vlasmi. Začínajúca plešina herca zmenila na nepoznanie, pričom k výzoru dopomohol dobový outfit, ktorý kedysi bežne nosievali hlavne chudobní ľudia. V širšej bielej košeli a hnedej veste vyzeral, akoby mal o 20 kíl viac. Filip rozhodne zaujal, je dosť možné, že naňho budú mnohí zvedaví a do opery zavítajú.