Takmer to zrušila: Speváčka Lady Gaga prišla na Grammy 2026 na poslednú chvíľu a odišla ako víťazka

Grammy tento rok priniesli niekoľko výrazných momentov. Jedným z nich bolo aj vystúpenie a úspech talentovanej speváčky Lady Gaga.
Ešte pred ziskom najprestížnejšieho ocenenia večera sa za leskom reflektorov odohrávalo obdobie plné vyčerpania, tlaku aj pochybností ako uvádza magazín Rolling Stone. Lady Gaga na to nepriamo poukázala aj v emotívnom odkaze zverejnenom na Instagrame, v ktorom sa prihovorila svojim fanúšikom. Jej triumf na Grammy Awards 2026 tak nebol len výsledkom jedného večera, ale dlhého a intenzívneho procesu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Vďačnosť ako základ tvorby
„Ďakujem komunite Monster za to, že vo mne naďalej vidí umelkyňu,“ odkázala Lady Gaga fanúšikom v emotívnom statuse, v ktorom sa vrátila k samotným koreňom svojej tvorby. Podpora publika je pre ňu dlhodobo hnacím motorom a Lady Gaga má v tom jasno: „Nikdy sa neprestanem snažiť ísť v umení ešte hlbšie,“ znelo v príspevku.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Speváčka pripomenula, že úspech vníma s veľkou pokorou. „Som nesmierne pokorná a vďačná za tento moment,“ napísala, pričom zdôraznila, že ide o spoločný úspech. „Je to skutočné požehnanie byť takto oslavovaná hudobnou komunitou,“ dodala s tým, že bez fanúšikov by jej cesta nemala rovnaký význam.
Nahlásiť chybu v článku