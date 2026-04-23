Takéto niečo ste ešte na Slovensku nevideli: Bez povolenia zbúrali historickú budovu, teraz ju musia znova postaviť

Foto: Google Maps (reprofoto)/Facebook - Trenčín LIVE (reprofoto)

Roland Brožkovič
Kópia musí vyrásť na pôvodných základoch, so všetkými pôvodnými architektonickými prvkami.

Ešte v januári sme vás informovali, že v centre Trenčína na Palackého ulici zbúrali zadné krídlo objektu meštianskeho domu – národnej kultúrnej pamiatky (NKP). NKP je súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín. Vlastník pred zbúraním objektu porušil svoje zákonné povinnosti. Veci sa teraz po troch mesiacoch pohli.

Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trenčín vydal pred zbúraním tri rozhodnutia, ktorými sa snažil docieliť opravu odkrytej časti strešnej konštrukcie, aby sa zastavila degradácia pamiatky. Vlastník vtedy prekrytie chýbajúcej časti strechy nezabezpečil. Všetky rozhodnutia KPÚ boli zo strany postupne sa meniacich vlastníkov pamiatky napadnuté odvolaniami, ktorými sa následne zaoberal Pamiatkový úrad SR ako odvolací orgán.

Nečakané rozhodnutie

Ešte v januári rozhodol o dvoch odvolaniach, pričom o treťom, poslednom, nebol v čase demolácie pamiatky tento proces ešte riadne ukončený. Krajský pamiatkový úrad navyše včera vydal verdikt, aký na Slovensku ešte nepadol. Vlastník musí budovu nahradiť vernou replikou, píše TA3.

Kópia navyše musí vyrásť na pôvodných základoch, so všetkými pôvodnými architektonickými prvkami. Na postavenie má majiteľ tri roky. V opačnom prípade mu hrozí pokuta do výšky milión eur. „Ja som si to rozhodnutie ešte poriadne nepreštudoval, takže sa vám k tomu nebudem vyjadrovať,“ reagoval pre televíziu majiteľ.

