Satelity na orbite ničia nočnú tmu: Vedci zo SAV varujú pred novou hrozbou z vesmíru

Masívny nárast počtu satelitov na obežnej dráhe Zeme sa stáva vážnou environmentálnou hrozbou. Medzinárodné tímy vedcov vrátane odborníkov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) upozorňujú, že komerčné vesmírne aktivity zásadne menia prirodzený cyklus svetla a tmy, čo má negatívny vplyv na zdravie ľudí, ekosystémy a astronomický výskum. TASR o tom informoval hovorca SAV Jozef Bednár.
Experti zo SAV a Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa podieľali na výskume, ktorý prináša nový model analýzy svetelného znečistenia z vesmíru. Výsledky publikované v apríli ukazujú, že rastúce konštelácie satelitov a plány na cielené osvetľovanie Zeme z obežnej dráhy môžu natrvalo poškodiť nočné prostredie v globálnom meradle.
Zvýšený jas nočnej oblohy predstavuje viaceré riziká
Problémom nie je len samotný počet zariadení, ktorý môže dosiahnuť milióny kusov, ale aj rozptyl slnečného svetla od kozmického odpadu. Tento jav podľa vedcov zvyšuje celkový jas nočnej oblohy, čo prináša viaceré riziká. Vedci tvrdia, že narušenie prirodzenej tmy zasahuje do biologických hodín ľudí a mení správanie sťahovavých vtákov či nočných živočíchov. Satelity rušia optické aj rádiové pozorovania, čím znehodnocujú vedecké dáta z teleskopov. Objavujú sa aj koncepty ako reflektujúce satelity, ktoré by mohli umelo osvetľovať časti planéty počas noci.
Významný príspevok k pochopeniu tohto javu prináša najnovší výskum, na ktorom sa podieľal aj Miroslav Kocifaj spolu s Františkom Kundracikom zo SAV a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Nový model umožňuje detailne analyzovať vplyv kozmického odpadu a satelitov na svetelné znečistenie.
„Naše výsledky ukazujú, že svetelné znečistenie je komplexnejší jav, než sme doteraz predpokladali. Ak chceme účinne chrániť nočné prostredie, musíme zohľadniť nielen zdroje svetla na Zemi, ale aj rastúci počet objektov na obežnej dráhe,“ uviedol Kocifaj z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.
Vedci zároveň zdôrazňujú, že svetelné podmienky, ktoré formovali život na Zemi milióny rokov, sa menia príliš rýchlo. Vyzývajú preto medzinárodné regulačné orgány, ako je napríklad Federálna komisia pre komunikáciu v USA, aby pri schvaľovaní nových satelitných sietí dôsledne posudzovali aj ich vplyv na životné prostredie.
Nahlásiť chybu v článku