Zlomový okamih, ktorý to celé odštartoval. Na povrch vyplával moment, kedy sa Harry rozhodol opustiť kráľovskú rodinu

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Mal to v pláne oveľa skôr, než sa o tom dozvedela verejnosť.

Zmierenie princa Harryho s kráľovskou rodinou je témou, o ktorej sa v poslednom čase veľa hovorí. Všetci s napätím čakajú, kedy sa konečne medzi nimi urovnajú vzťahy, no zdá sa, že je to stále v nedohľadne. A hoci sa už zdalo, že už dochádza k zmiereniu, mnohí boli vyvedení z omylu. 

Dvojnásobný otec a manžel Meghan Markle dal opakovane jasne najavo, ako veľmi chce napraviť svoj narušený vzťah s kráľom Karolom a so zvyškom rodiny. Veci sa dali do pohybu, keď sa princ Harry stretol so svojím otcom na vzácnej návšteve Anglicka. Stretnutie sa konalo po skoršom výbušnom rozhovore, v ktorom vojvoda prezradil, že jeho otec „s ním nebude hovoriť“ v dôsledku jeho ostrého právneho sporu o rozsahu bezpečnosti, ktorú si zaslúži počas pobytu na britskej pôde, uviedol denník Mirror.

Čo povedal svojej sesternici?

Keď hovoril o dlhotrvajúcom rozpore s jeho príbuznými, Harry vyhlásil: „Nemá zmysel ďalej bojovať, život je vzácny.“ Taktiež prezradil, že si nie je istý, ako dlho bude žiť jeho otec, čím narážal na jeho boj s rakovinou. A hoci princ uznal, že „niektorí členovia jeho rodiny mu nikdy neodpustia“ to, že napísal memoáre Spare, na druhej strane vyhlásil, že „by bolo pekné sa zmieriť. A ak to nechcú, je to úplne na nich.“

Foto: SITA

Aj keď je pripravený odpustiť, na korunovácii jeho otca sa stalo niečo, čo podľa odborníkov na čítanie z pier znamená, že má v sebe stále hnev. Experti odhalili znepokojujúcu výmenu medzi Harrym a jeho sesternicou a dlhoročnou podporovateľkou kráľovskej rodiny, princeznou Eugenie. Televízny program Channel 5 s názvom Lip-Reading The Royals: The Secret Conversations zistil nespočetné kráľovské výmeny pri významných príležitostiach.

Harry sa počas korunovačného obradu svojho otca v roku 2023 javil izolovaný na schodoch Westminsterského opátstva, keďže sa vrátil na britské brehy bez manželky Meghan a ich detí. Keď sa členovia jeho rodiny zhromaždili na konci obradu, ukázalo sa, že napätie pretrváva.

Foto: SITA

Vojvoda následne oslovil Eugenie, jednu z mála členov kráľovskej rodiny, s ktorými udržiava vzťah, a údajne zamrmlal: „Strávil som s otcom päť hodín v jeho kancelárii a ani od jedného som nedostal priateľskú správu,“ tvrdia experti na čítanie z pier. Zostáva však nejasné, kto presne Harrymu nenapísal – či kráľ Karol a Kamila alebo William a Kate. Zdá sa však, že vojvoda so svojím bratom už roky nekomunikoval.

Odchod plánovali už dávnejšie

