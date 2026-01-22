Svet vstupuje do novej éry: Následky sú nezvratné, moderným mestám sa môže minúť voda

Foto: Chensiyuan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
Podľa odborníkov máme poriadny problém.

Už dlho sa hovorí o tom, že pitnej vody bude nedostatok a niektoré krajiny to už výrazne cítia na vlastnej koži. Teraz ale odborníci tvrdia, že sme prekročili hranicu, po ktorej sa už následky nedajú zvrátiť.

Éra vodného bankrotu

Ako informuje CNN, svet vstúpil do „éry globálneho vodného bankrotu“. Regióny po celom svete trpia vážnymi problémami s vodou. Kábul sa dokonca môže stať prvým moderným mestom, ktorému dôjde voda. Na juhozápade USA sa zas štáty neustále sporia o to, ako rozdeľovať ubúdajúce zásoby vody rieky Colorado, ktorá je čoraz viac sužovaná obdobiami sucha.

Situácia je natoľko vážna, že pojem „kríza“ už nestačí na popis. Kríza totiž značí, že ide o niečo dočasné, no svet sa dostal do bodu, v ktorom sú následky už nezvratné. Pokiaľ je reč o vodnom bankrote, stále je nevyhnutné snažiť sa podniknúť kroky pre nápravu situácie. Zároveň je však dôležité uvedomiť si, že toto je nová realita, ktorej sa ľudstvo musí prispôsobiť.

Čo vlastne vodný bankrot znamená? Príroda poskytuje príjmy vo forme dažďa a snehu, ale svet míňa viac, ako dostáva. Čerpá z riek, jazier, mokradí a podzemných vodných zdrojov oveľa rýchlejšie, ako sa dopĺňajú, čím sa zadlžujeme. Teplo a sucho spôsobené zmenou klímy tento problém ešte zhoršujú a znižujú množstvo dostupnej vody.

Foto: Charles Wang, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Smutné štatistiky

Výsledkom sú vysychajúce rieky, jazerá a mokrade, zmenšujúce sa zásoby podzemnej vody, vznik prepadlín, topenie ľadovcov či postupné rozširovanie púští. Štatistiky sú mimoriadne smutné. Viac ako 50 % veľkých jazier na planéte stratilo od roku 1990 vodu. 70 % hlavných vodných zdrojov sa dlhodobo zmenšuje, za posledných 50 rokov zmizla plocha mokradí takmer rovnako veľká ako rozloha Európskej únie.

Ľadovce sa od roku 1970 zmenšili o 30 %. Na miestach, kde sú vodné systémy menej zaťažované, zas predstavuje obrovský problém znečistenie. To naďalej redukuje množstvo vody, ktorú možno považovať za pitnú. Mnoho krajín už teraz žije na hydrologický dlh, a to nie je stav, ktorý možno len tak zvrátiť.

Foto: Pexels

Následky sú kruté

Následky sú kruté. Takmer 4 miliardy ľudí čelia nedostatku vody najmenej jeden mesiac v roku. Napriek tomu však nerobíme dosť na to, aby sme sa prispôsobili a konzumáciu znížili. Tvárime sa, že voda je samozrejmosť. Stačí sa pozrieť na mestá ako Las Vegas, Los Angeles či Teherán. Rozrastajú sa napriek tomu, že vody tu naozaj nie je dostatok.

Odborníci navrhujú niekoľko riešení, ktoré by mohli pomôcť. Jedným z nich je napríklad transformácia farmárčenia. Práve tu sa totiž míňa najviac vody. Je potrebné zefektívniť zavlažovanie, zredukovať znečistenie a zamerať sa na ochranu mokradí a podzemných vôd. Experti dvíhajú varovný prst a dodávajú, že čím dlhšie budeme otáľať a odďaľovať riešenia, tým viac sa bude vodný deficit zväčšovať.

Žiaľ, problémy sa netýkajú len vody. Vedci nedávno upozornili aj na kolaps koralov, pričom rok 2026 má byť zlomový. Zvyšujúce sa teploty im robia čoraz hlbšie vrásky na čele. Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní a bude ešte horšie.

