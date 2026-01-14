Počasie láme smutné rekordy: Minulý rok sa zapísal do histórie čiernymi písmenami a bude ešte horšie

Ilustračná foto: Pexels

Roland Brožkovič
TASR
Teploty prekročili obávanú hodnotu.

Rok 2025 bol tretím najteplejším v histórii meraní, potvrdila v stredu meteorologická služba Európskej únie Copernicus spolu s americkými vedcami z organizácie Berkeley Earth. Odborníci očakávajú, že ďalšie teplotné rekordy budú zaznamenané aj v nasledujúcich rokoch, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Priemerná celosvetová teplota v uplynulom roku dosiahla 14,97 stupňa Celzia, čo bolo len o 0,01 stupňa menej ako v roku 2023 a o 0,13 stupňa menej ako v rekordnom roku 2024, ktorý bol najteplejším v zaznamenanej histórii. Podľa výročnej správy služby Copernicus globálne teploty v priemere za posledné tri roky prvýkrát prekročili hodnotu 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnou úrovňou.

Rekordne vysoké teploty

Parížska klimatická dohoda z roku 2015 zaväzuje signatárov udržať oteplenie výrazne pod hranicou dvoch stupňov Celzia v porovnaní s hodnotami pred priemyselnou revolúciou a usilovať sa o obmedzenie nárastu nad 1,5 stupňa, čo by podľa vedcov pomohol zmierniť najhoršie dosahy klimatických zmien.

Antarktída pritom zaznamenala svoj najteplejší rok v histórii, zatiaľ čo Arktída mala druhý najteplejší rok. Analýza údajov Copernicus ukázala, že v roku 2025 boli zaznamenané rekordne vysoké teploty aj v strednej Ázii, v regióne Sahelu a v severnej Európe

„Teploty stúpajú a nové rekordy sú takmer isté. Či to bude v roku 2026, 2027 alebo 2028, nie je až také dôležité. Smer vývoja je veľmi jasný,“ poznamenal riaditeľ programu Copernicus Carlo Buontempo.

