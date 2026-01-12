Kedysi najväčší ľadovec sveta je na pokraji zániku: Zmenil farbu na modrú, mieri na miesto známe ako „cintorín ľadovcov“

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Kedysi bol najväčší, no dnes má rozlohu približne už len 1 182 km².

Topenie ľadovcov je skutočné. Dôkazom je satelitný záber, ktorý ukázal stav kedysi najväčšieho svetového ľadovca. Ten nielen zmenil svoju veľkosť, ale dokonca aj farbu. Obe zmeny pritom majú svoje vysvetlenie.

Ľadovec, ktorý sa v roku 1986 oddelil od antarktického ľadovcového šelfu, sa dramaticky sfarbuje domodra, zatiaľ čo sa rýchlo rúti k svojmu úplnému zániku. Pozorovania zo satelitov, ktoré ľadovec A-23A monitorujú už desaťročia, ukazujú, že tento masívny, rozpadajúci sa kolos zmenil v priebehu veľmi krátkeho času farbu zo snehobielej na jasne azúrovú. Dôvodom je roztopená voda, ktorá sa hromadí v dutinách na jeho povrchu, vysvetľuje portál Science Alert.

Foto: Profimedia

Kedysi bol najväčším ľadovcom sveta

Po tom, ako sa v roku 1986 odtrhol z Filchnerovho šelfového ľadovca, A-23A uviazol na dne Weddellovho mora, kde zostal bez väčších zmien takmer 30 rokov. Až v roku 2023 sa konečne uvoľnil, no na niekoľko mesiacov ho uväznil vírivý prúd známy ako Taylorov stĺpec, než sa opäť vymanil a pokračoval vo svojej nezvyčajnej ceste.

V marci 2025 ľadovec narazil na morské dno, no v júni 2025 sa uvoľnil a odvtedy jeho úpadok nabral rýchly spád. Zánik A-23A tak bol predvídateľný už mesiace. Vedci sledovali, ako sa z neho čoraz rýchlejšie odlamujú kusy a zatiaľ čo v januári 2025 mal rozlohu 3 640 km², čo z neho v tom čase robilo najväčší ľadovec sveta, aktuálne je jeho rozloha približne už len 1 182 km².

Aj modrá farba má pritom svoje vysvetlenie. Ako ľad starne, stláča sa, čím vytláča vzduchové bubliny von. Čistý ľad bez bublín pohlcuje červenú časť svetelného spektra a odráža modrú.

NASA uvádza, že ľadovec je „na pokraji úplného rozpadu“. Roztopená voda na povrchu svojou váhou tlačí na trhliny a núti ich otvárať sa rýchlejšie. Satelitné snímky ukazujú aj biely lem na okrajoch – efekt spôsobený ohýbaním okrajov, keď sa ľad topí na hladine vody. Tento „val“ zachytáva vodu, ktorá potom nemá inú cestu, než pretekať priamo cez telo ľadovca.

Aktuálne A-23A smeruje do oblasti známej ako „cintorín ľadovcov“ neďaleko ostrova Južná Georgia, kde sa definitívne roztopí a splynie s oceánom.

