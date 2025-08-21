Superlacný Action pripravuje prvé predajne v tomto meste: Väčšina vecí tu nestojí ani 2 eurá

Ilustračná foto: Interez

Roland Brožkovič
Reťazec Action
Nová pobočka obsadila priestory po skrachovanom elektre Okay.

Od vstupu reťazca Action na slovenský trh ubehli v marci dva roky. Za toto obdobie sa diskont stihol rozrásť do viacerých tuzemských lokalít, pričom z vysokého tempa neuberá, práve naopak.

Iba nedávno, konkrétne 28. júna, otvoril Action svoju 38. slovenskú predajňu. Po dlhom čakaní sa jej dočkali obyvatelia Banskej Bystrice. Nová pobočka obsadila priestory po skrachovanom elektre Okay v známom shoppingu Terminal. Čo sa týka krajských miest, na Holanďanov čakali už len v metropole východu a konečne sa dočkali.

Viac z témy Reťazec Action:
1.
Action sťahuje z pultov obľúbenú pochúťku: Ak ju máte doma, nekonzumujte ju. V predajni vám vrátia peniaze
2.
Lacný Action pripravuje ďalšiu predajňu, hľadá už aj prvých pracovníkov. Na Slovensku bude mať čoskoro 40 pobočiek
3.
Superlacný Action otvára prvú predajňu v tomto meste: Väčšina vecí tu nestojí ani 2 eurá, nakupovať tam môžete už zajtra
Zobraziť všetky články (54)

Prvá už o dva týždne

V Košiciach doteraz nebola ani jedna predajňa a reťazec tam zrazu otvorí rovno dve. Brány prvej z nich sa otvoria už v sobotu 6. septembra 2025, na sídlisku Nad jazerom, v nákupnej pasáži v Obchodnej galérii Naša, píše web Košicak.

Ďalší Action v Košiciach by mal byť podľa webu súčasťou Obchodného centra Pri Hati, ktoré však ešte nie je otvorené. Dátum otvorenia tamojšieho Actionu však ešte nie je známy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hygienici jej dali zelenú: Voda na tomto mieste je už vhodná na kúpanie, predtým v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac