Superlacný Action pripravuje prvé predajne v tomto meste: Väčšina vecí tu nestojí ani 2 eurá

Od vstupu reťazca Action na slovenský trh ubehli v marci dva roky. Za toto obdobie sa diskont stihol rozrásť do viacerých tuzemských lokalít, pričom z vysokého tempa neuberá, práve naopak.
Iba nedávno, konkrétne 28. júna, otvoril Action svoju 38. slovenskú predajňu. Po dlhom čakaní sa jej dočkali obyvatelia Banskej Bystrice. Nová pobočka obsadila priestory po skrachovanom elektre Okay v známom shoppingu Terminal. Čo sa týka krajských miest, na Holanďanov čakali už len v metropole východu a konečne sa dočkali.
Prvá už o dva týždne
V Košiciach doteraz nebola ani jedna predajňa a reťazec tam zrazu otvorí rovno dve. Brány prvej z nich sa otvoria už v sobotu 6. septembra 2025, na sídlisku Nad jazerom, v nákupnej pasáži v Obchodnej galérii Naša, píše web Košicak.
Ďalší Action v Košiciach by mal byť podľa webu súčasťou Obchodného centra Pri Hati, ktoré však ešte nie je otvorené. Dátum otvorenia tamojšieho Actionu však ešte nie je známy.
