Hygienici jej dali zelenú: Voda na tomto mieste je už vhodná na kúpanie, predtým v nej našli riasy

Kvalita vody v mŕtvom ramene Váhu v Komárne sa zlepšila a je možné sa tam kúpať. Informoval o tom mestský úrad po opätovnom rozbore vzoriek, ktoré sa odoberali 12. augusta.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) ešte v júli vyhodnotil vodu ako nevhodnú na kúpanie pre riasy, ktoré sa v nej rozmnožili. „Po augustovom odbere vzoriek skonštatovala vedúca RÚVZ v Komárne Denisa Masárová, že kvalita vody v mŕtvom ramene Váhu je v súlade s mikro- a hydrobiologickými hodnotami,“ uviedla radnica.
Dopĺňali vodu
Ako pripomenula, vodu v ramene Váhu spravuje vodohospodárska spoločnosť, ktorá ho na jar a na jeseň dopĺňa čerstvou vodou zo susedných kanálov. „Plánuje aj odstránenie rias, čo by pomohlo zabrániť ich šíreniu. Kvalitu vody zlepšuje aj jej cirkulácia, priaznivý vplyv tak má aj prevádzka požičovne vodných bicyklov a lodí i nainštalovaná fontána,“ doplnil mestský úrad.
