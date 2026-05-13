Diana Hágerová priznala, čo jej pomohlo po rozchode. Dôležité sú pre ňu najmä deti

Rozchod dvoch ľudí, ktorí spolu prežili roky a vychovávajú spoločné deti, patrí k najnáročnejším životným skúškam.
Moderátorka Diana Hágerová, ktorá dlhé roky tvorila pár s Romanom Juraškom a má s ním dve deti, pre denník Plus Jeden deň prehovorila o tom, ako zvláda život po rozchode. Opísala náročné začiatky, veci, ktoré jej pomohli znovu nájsť rovnováhu, aj to, ako dnes s bývalým partnerom fungujú ako rodičia.
Deti jej dodali silu aj energiu
Najnáročnejšie týždne po rozchode jej pomohli ustáť najmä blízki, no dôležitú úlohu zohralo aj to, že sa začala viac venovať sebe. Opora prišla aj v podobe terapie, vďaka ktorej si dokázala utriediť myšlienky a nájsť nový smer.
„V tých prvých najťažších momentoch po rozchode mi veľmi pomohli deti. A potom určite terapia. Tá mi pomohla upratať si veci v hlave a začala som sa viac sústrediť sama na seba – na svoje aktivity, školu, šport a všetko, čo ma baví a napĺňa,“ povedala.
Materstvo dnes vníma inak než v období, keď boli deti ešte menšie a každodennosť prinášala najmä únavu a málo spánku. S ich pribúdajúcim vekom prišlo pokojnejšie tempo a chvíle, ktoré jej dodávajú silu. „Už prešlo to obdobie, keď sa niekoľkokrát za noc budili a človek bol permanentne nevyspatý. Teraz, keď sú už väčšie, sme v oveľa pokojnejšom období a áno, dávajú mi veľmi veľa energie,“ uviedla moderátorka.
