Zdena Studenková otvorene prehovorila o vzťahoch po päťdesiatke: Toto je podľa nej najväčšia chyba

Foto: Instagram (divadloandrejabagara, zdenastudenkova.official)

Frederika Lyžičiar
Pomenovala, prečo je hľadanie lásky po päťdesiatke náročnejšie.

Láska a spokojnosť vo vzťahu nie sú otázkou veku, ale nastavenia mysle. Aj v zrelších rokoch sa podľa známej herečky dá začať odznova a nájsť naplnenie.

Herečka Zdena Studenková, ktorá je už viac než 30 rokov šťastná po boku dirigenta Braňa Kostku, patrí medzi ženy, ktoré o vzťahoch hovoria otvorene a bez prikrášľovania. Ako pre TV JOJ prezradila, dôležité je nevzdať sa vlastného šťastia ani v období, keď má človek prirodzene tendenciu trochu poľaviť.

 

Vek podľa nej nie je prekážkou

Studenková zdôrazňuje, že samotné číslo na občianskom preukaze by nemalo byť strašiakom. Oveľa väčšiu rolu podľa nej zohráva ochota prispôsobiť sa a meniť zaužívané stereotypy, čo je s pribúdajúcimi rokmi prirodzene náročnejšie.

 

„Päťdesiatka sama o sebe nie je problém. Problémom je, keď po nej príde nutnosť zmeny spôsobu života, zmeny zaužívaných návykov či nevyhnutnosť kompromisov, ktoré sa vo vyššom veku robia ťažšie ako v mladosti. A partnerstvo je práve o kompromisoch,“ podotkla Studenková. Práve neochota opúšťať komfortnú zónu môže byť podľa nej dôvodom, prečo sa nové vzťahy v zrelšom veku nadväzujú komplikovanejšie.

Rezignácia ako najväčšia chyba

