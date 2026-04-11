Sudcovia tvrdo reagujú na Fica: Premiér vraj zneužíva politickú moc a zasahuje do justície

robert fico

Michaela Olexová
TASR
Premiér avizuje trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Združenie sudcov Za otvorenú justíciu (ZOJ) považuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) voči sudkyni Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamele Záleskej za typický príklad kriminalizácie sudcu za jeho rozhodovaciu činnosť.

Upozornilo, že takéto konanie predstavuje nebezpečný precedens politického zasahovania do justície.

Odstrašujúci účinok na nezávislé rozhodovanie sudcov

„Za absolútne neakceptovateľné považujeme, aby predseda vlády verejne vyzýval ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD, pozn. TASR) či predsedu súdu na podanie disciplinárneho návrhu voči konkrétnemu sudcovi za jeho rozhodnutie, a zároveň sa mu osobne vyhrážal aj trestným oznámením. Takéto konanie predstavuje nebezpečný precedens politického zasahovania do justície a má odstrašujúci účinok na nezávislé rozhodovanie sudcov,“ uviedlo ZOJ.

Ako dodalo, kritika smerovala k rozhodnutiu Záleskej v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K., ktoré bolo potvrdené aj odvolacím súdom.

„K jeho zrušeniu došlo až na úrovni dovolacieho konania, ktoré je legitímnou súčasťou súdneho systému na nápravu prípadných právnych pochybení,“ pripomenulo ZOJ.

Uvedené vyjadrenia predsedu vlády podľa združenia nemožno vnímať inak ako zneužívanie politickej moci na vytváranie neprípustného tlaku na konkrétneho sudcu, čo je podľa neho v priamom rozpore so základnými princípmi právneho štátu.

Premiér podá trestné oznámenie

Premiér avizuje trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Uviedol to na piatkovej (10. 4.) tlačovej konferencii. Tvrdí, že Záleská v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. rozhodovala zaujato.

Odvoláva sa na dovolací rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý v decembri 2025 zrušil rozsudok NS SR, ako aj rozsudok ŠTS. Chce tiež, aby minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podal discplinárku na Záleskú. Tá v reakcii pre TASR uviedla, že na piatkové vyjadrenia Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara nebude reagovať.

