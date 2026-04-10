Fico podá trestné oznámenie na Záleskú v súvislosti s prípadom Dušana Kováčika. Hovorí o zneužití právomoci

Zuzana Veslíková
NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana Kováčika na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100-tisíc eur.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) avizuje trestné oznámenie na sudkyňu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamelu Záleskú pre podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii.

Tvrdí, že Záleská v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika rozhodovala zaujato. Odvoláva sa na dovolací rozsudok Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý v decembri 2025 zrušil rozsudok NS SR, ako aj rozsudok ŠTS. Chce tiež, aby minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podal disciplinárku na Záleskú.

Hovorí o zneužití právomoci verejného činiteľa

„Podávame trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú pre zneužitie právomoci verejného činiteľa v jednej z najcitlivejších káuz, ktoré tu vôbec boli od 90. rokov,“ vyhlásil Fico s tým, že ide o kauzu poškodenia dobrého mena, zdravia i slobody Dušana Kováčika. Dodal, že zrušením rozsudku sa celá vec vracia naspäť na ŠTS. Ten má podľa neho pravdepodobne dve možnosti. Môže bývalého špeciálneho prokurátora oslobodiť alebo vrátiť celú vec na začiatok prípravného konania.

„Budem žiadať ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby predložil návrh na disciplinárne stíhanie sudkyne Záleskej,“ oznámil tiež premiér. Očakáva to aj od predsedu ŠTS Michala Trubana, ktorý má tiež právomoc podávať na sudkyňu disciplinárku.

Rozhodnutie podľa neho nezodpovedalo realite

Najvyšší súd podľa Fica zrušil rozsudok v prípade Dušana Kováčika, pretože rozhodnutie bolo nezákonné. „Absolútne nezodpovedalo realite a dôkaznej situácii, ktorá bola k dispozícii, keď sa o veci rozhodovalo,“ tvrdí s tým, že si preštudoval odôvodnenie rozsudku. Záleská podľa neho rozhodovala v prípade Dušana K. ako zaujatá a išla do prípadu s tým, že ho nenávidí.

„Dovolací rozsudok hovorí, že ešte predtým, ako Pamela Záleská dostala na stôl žalobu, už bola jasne rozhodnutá. Vedela, že musí Dušana K. odsúdiť,“ povedal s tým, že sudkyňa hľadala dôkazy proti nemu a niektoré dôkazy si mala aj prispôsobovať. Záleská odsúdila podľa Fica Dušana Kováčika na 14 rokov bez dôkazov a zatajovala skutočnosti, ktoré sú významné pre rozhodovanie v danej veci.

Najvyšší súd 11. decembra 2025 rozhodol o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušana K. Zrušil rozsudok NS SR z roku 2022, ako aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z roku 2021.



