„Subvenčný podvod ako hrom“: Fico tvrdí, že Šimečková dlží Európskej únii 150 000 eur

Foto: Facebook/ Robert Fico

Petra Sušaninová
TASR
Premiér kritizuje Nadáciu Zastavme korupciu.

Nikdy v histórii Slovenska sa nestalo, aby nadácia, ktorá bojuje proti korupcii, chránila človeka, ktorý manipuloval so štátnymi dotáciami a nechával si ich viackrát preplácať. Na tlačovej konferencii to uviedol premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Reagoval tak na zistenia Nadácie Zastavme korupciu v súvislosti s poskytovaním dotácií.

Fico tvrdí, že ku kauze subvenčných podvodov spáchaných matkou lídra opozičného PS Michala Šimečku prišli pri auditoch na ministerstvách. Škoda sa podľa neho blíži k sume 140 000 eur. „Z týchto auditov zrazu prišli informácie, že došlo pravdepodobne k neoprávnenému nakladaniu s pridelenými dotáciami. Tak sme sa sústredili na niektoré, ktoré sa objavovali najčastejšie,“ povedal Fico s tým, že urobili krížovú kontrolu medzi ministerstvom spravodlivosti a ministerstvom kultúry.

„Táto krížová kontrola nám ukázala, že matka lídra Progresívneho Slovenska, pani Šimečková, si nechávala opakovane preplácať tie isté faktúry. Subvenčný podvod ako hrom,“ podotkol predseda vlády. Zároveň pripomenul, že Marta Šimečková dlhuje Európskej komisii 150 000 eur a exekuuje ju, pretože tieto peniaze zatiaľ nezaplatila.

Foto: TASR/Martin Baumann

Susko poukazuje na pochybenia

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) vysvetlil, že v rámci podmienok poskytovania dotácií žiadateľ čestne vyhlasuje, že na ten istý projekt nezískava zdroje z iných verejných zdrojov. „Čiže to bolo prvé pochybenie, na ktoré sme prišli. A druhé pochybenie bolo, že sme zistili, že tá istá faktúra, za ktorú zaplatil Projekt Fórum svojmu dodávateľovi, tak tú istú faktúru si nechal preplatiť až trikrát od troch rôznych inštitúcií,“ skonštatoval Susko.

Fico poukázal aj na vyjadrenia Michala Šimečku o pôžičkách pre Projekt Fórum. „Prosím vás, ako môžete použiť nadačné peniaze, ktoré dostanete ako dotáciu zo štátu na vrátenie nejakej pôžičky? (…) Prvýkrát máme túto informáciu dnes, že Šimečka posielal peniaze mame. Mama posielala peniaze jemu. Evidentne zo zdrojov tejto nadácie. A ak to boli peniaze, ktoré boli skutočne príjmom tohto občianskeho združenia, ako nejakej dotácie zo štátnej inštitúcie, no tak je to ďalší obrovský problém. Je to ďalšie hrubé porušenie zákona,“ podotkol premiér.

Foto: SITA/Úrad vlády SR

Vláda nerieši problémy občanov

Šimečka v reakcii uviedol, že premiér na tlačovej konferencii nepoprel zistenia nadácie. „On iba štandardne nadával, klamal, hovoril o mojej rodine,“ okomentoval. Zároveň predsedovi vlády vyčítal, že nerieši problémy občanov SR, ale rieši iba politickú pomstu. „Máme zvyšujúce sa ceny energií, máme obrovskú krízu životných nákladov, ale Fico rieši moju mamu,“ dodal.

Podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu publikovaných na jej webe mal Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) preverovať financie viacerých združení napriek tomu, že na to nemá kompetencie. Medzi združeniami má byť aj Projekt Fórum. Šimečka si myslí, že KÚFS na politickú objednávku lustroval a vlámal sa do účtov občianskeho združenia aj jeho mamy. Tvrdí, že občianskemu združeniu poskytol pôžičku vo výške 5 200 eur. Združenie mu neskôr vrátilo 5 000 eur.

Finančná správa (FS) reagovala, že tvrdenia uvedené v článku nadácie sú nepravdivé. Označila ich za nepresné, skreslené a účelovo zavádzajúce. „KÚFS postupuje v každom prípade striktne v súlade s platnou legislatívou a internými riadiacimi aktmi. V predmetnej veci konal na základe viacerých podnetov a v plnom rozsahu svojich zákonných kompetencií,“ uviedla v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca FS Daniel Kováč. FS avizovala, že v danej veci podnikne právne kroky vrátane podania trestného oznámenia. Nadácia Zastavme korupciu si za svojimi tvrdeniami stojí, akúkoľvek účelovosť článku odmieta. Tvrdí, že v článku publikovali aj zistenia v neprospech Marty Šimečkovej.

