Šimečka avizuje trestné oznámenie: Lustrovanie jeho mamy malo byť údajne nezákonné

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Petra Sušaninová
TASR
Finančná správa sa obhajuje.

V súvislosti s rozpracovaním občianskeho združenia Projekt Fórum Kriminálnym úradom finančnej správy (KÚFS) bude podané trestné oznámenie. Avizoval to líder opozičného PS Michal Šimečka, ktorého mama je štatutárkou združenia. Poukázal pritom na zistenia Nadácie Zastavme korupciu, podľa ktorých dostalo analytické oddelenie KÚFS pokyn na vypracovanie správy o združení. Podanie trestného oznámenia avizovala nadácia.

„Kriminálny úrad finančnej správy na politickú objednávku lustroval, vlámal sa do účtov občianskeho združenia aj mojej mamy minulý rok a na základe toho sa celé toto spustilo,“ uviedol Šimečka. Ako doplnil, občianskemu združeniu poskytol pôžičku vo výške 5 200 eur. Združenie mu neskôr vrátilo 5 000 eur.

Podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu publikovaných na jej webe mal KÚFS preverovať financie viacerých združení napriek tomu, že na to nemá kompetencie. Medzi združeniami má byť aj Projekt Fórum.

Finančná správa reaguje

Finančná správa (FS) reagovala, že tvrdenia uvedené v článku nadácie sú nepravdivé. Označila ich za nepresné, skreslené a účelovo zavádzajúce. „KÚFS postupuje v každom prípade striktne v súlade s platnou legislatívou a internými riadiacimi aktmi. V predmetnej veci konal na základe viacerých podnetov a v plnom rozsahu svojich zákonných kompetencií,“ uviedla v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca FS Daniel Kováč.

FS avizovala, že v danej veci podnikne právne kroky vrátane podania trestného oznámenia. „S ohľadom na už prebiehajúce konanie orgánov činných v trestnom konaní nie je možné v tejto fáze poskytovať bližšie informácie,“ dodala.

Problém letu Fica do Moskvy ponad Poľsko prestal existovať, tvrdí poľský minister zahraničných vecí

Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Obchodné reťazce
Slováci chcú Sephoru aj svetoznámy diskont. Viacerým reťazcom sa u susedov darí, my ich zatiaľ nemáme
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Hrozí nám veľmi zlý scenár: Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám naozaj pomohli
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka odišla z práce a presťahovala sa na Lombok: Jedlo v reštaurácii ma stojí 1 euro, riešim menej zbytočností
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Naša redaktorka spala v izbe s cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc. Ako budú 1. a 8. mája otvorené obchody?
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Černobyľ
Bolo to ako zhodenie 40 atómových bômb: Havária v Černobyli patrí k najtragickejším udalostiam v dejinách
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Sexuologička Kamila Žižková: Ľudia nie sú monogamní. Slováci sú konzervatívnejší než Česi
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Nezomreli okamžite, hlavy žili ďalej aj bez tela. Popravy gilotínou boli vo Francúzsku bežné aj pred desiatkami rokov
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Černobyľ
Tvrdil, že situáciu v Černobyli má pod kontrolou. Riaditeľa elektrárne potom odsúdili na 10 rokov v pracovnom tábore
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Muž, ktorý vychoval Al Caponeho: Mafiánsky bos Johnny Torrio naháňal strach aj Mussolinimu, zomrel pri holení
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších kútov Slovenska: Ukrýva unikát ako z rozprávky, je zadarmo
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
1 na 1
Marek Maďarič v 1 na 1: Ficova návšteva Moskvy je určená jeho voličom, nie Putinovi
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala
Psychiater o reklame na alkohol: Už nejde o vrcholovú športovkyňu. Týmto krokom sa stiera aj to pozitívne, čo reprezentovala

