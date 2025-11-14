Súboj miliardárov o vesmír pokračuje: Bezos dohnal Muska, raketa New Glenn odštartovala k Marsu

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Bezos napodobnil Muskov úspech, úspešne poslal raketu k Marsu.

Z floridského Mysu Canaveral vo štvrtok odštartovala raketa New Glenn americkej spoločnosti Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa. Do vesmíru vyniesla dve družice Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), ktoré sa vydajú k Marsu a budú ho skúmať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Štart dvojstupňovej nosnej rakety sa v posledných dňoch odkladal – v nedeľu pre zvýšenú slnečnú aktivitu a potom v stredu pre intenzívne slnečné búrky, ktoré spôsobili polárnu žiaru aj nad Spojenými štátmi.

Zagratuloval aj Elon Musk

Približne desať minút po vzlete sa prvý stupeň rakety, tzv. booster, vrátil a kontrolovane pristál na plošine plávajúcej v Atlantickom oceáne. Bezosovej spoločnosti sa tak za nadšeného potlesku divákov podaril manéver, ktorý doteraz úspešne uskutočnila iba spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska. Pri prvom lete New Glenn v januári podobný pokus zlyhal. Musk ocenil úspech Blue Origin a na svojej sieti X napísal, že spoločnosti aj Bezosovi gratuluje.

K Marsu v roku 2027

Dvojica satelitov NASA, ktoré sa po vynesení oddelili od rakety, bude približne rok obiehať okolo Zeme; k Marsu by mala doraziť v roku 2027. Následne budú 11 mesiacov skúmať vesmírne počasie na tejto planéte.

Takmer 100 metrov vysoká raketa je pomenovaná po Johnovi Glennovi (1921 – 2016), prvom americkom astronautovi, ktorý sa dostal na obežnú dráhu Zeme. Oba jej stupne majú byť opakovane použiteľné, čo výrazne zníži prevádzkové náklady. Prvý stupeň by mal vydržať najmenej 25 letov.

Samotná raketa New Glenn bude používaná na vynášanie nákladu i na lety s posádkou. Uvažuje sa tiež o jej využití na vesmírnu turistiku. Okrem komerčného nasadenia ju Blue Origin plánuje certifikovať aj pre vojenské misie.

