Spor o účasť na summite NATO vygradoval: Prezident Petr Pavel podal kompetenčnú žalobu

Prezident Českej republiky Petr Pavel

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Spor sa vyostril až do žaloby.

Český prezident Petr Pavel v reakcii na pondelkové rozhodnutie vlády, že nebude členom českej delegácie na júlovom summite Severoatlantickej aliancie v Ankare, podal na Ústavnom súde (ÚS) ČR kompetenčnú žalobu. Súd to v utorok potvrdil na svojom webe s tým, že plénum rozhodne, či sa bude prípadom zaoberať prednostne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

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