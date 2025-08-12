Sú nezávislé a poznajú svoju hodnotu. Ženy narodené v týchto znameniach nikdy nenechajú muža, aby ich kontroloval

Nie každý človek je stvorený na to, aby akceptoval dominanciu muža, najmä ak ide o sebavedomú ženu. Niektoré znamenia zverokruhu sa často spájajú so silnými, nezávislými a asertívnymi vlastnosťami, ktoré potrebujú mať plnú kontrolu nad svojím životom.
Portál Times of India zostavil rebríček znamení zverokruhu, ktorých ženy sa najmenej podriaďujú mužom a neboja sa prejaviť svoju dominanciu. Či už ide o to, že chcú byť nezávislé, alebo sa riadia vlastnými pravidlami, tieto ženy po svojom boku potrebujú rovnocenného partnera, ktorý bude podporovať ich vášne a neodstrihne im krídla.
Baran: Potrebuje nezávislosť
Ženy v znamení Barana sú známe svojou ohnivou a nezávislou povahou. Ovládané planétou Mars majú silnú vôľu a sú prirodzenými vodcami. Ženy narodené v tomto znamení prosperujú v nezávislosti a je nepravdepodobné, že by nechali kohokoľvek, vrátane muža, diktovať ich činy alebo rozhodnutia. K životu pristupujú odvážne a radšej si vyberajú vlastnú cestu.
