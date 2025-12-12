Stránka je nefunkčná: Porovnávač cien čelí kybernetickému útoku, potvrdilo to ministerstvo financií

Len pred hodinou sme vás informovali, že ministerstvo financií (MF) SR spustilo prevádzku porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk aj s novými funkcionalitami. Informoval o tom samotný minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Občania si mali možnosť pomocou porovnávača podľa ministra porovnať ceny a reálne ušetriť peniaze, pričom sľuboval, že tak budú vedieť ušetriť.
Krátko po oznámení spustenia vylepšeného porovnávača cien potravín prichádza správa, že stránka je nefunkčná. V stanovisku Ministerstva financií SR sa uvádza, že dôvodom je kybernetický útok zo zahraničia a zo Slovenska.
Stanovisko ministerstva
„Spustenie ostrej prevádzky porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk s novými funkcionalitami zmaril cielený a koordinovaný kybernetický útok zo zahraničia a zo Slovenska. Predbežne to identifikovali experti Ministerstva financií SR a DataCentra. Krátko po oficiálnom oznámení o spustení ostrej prevádzky stránky zostali jej funkcie a zobrazenia nedostupné. MF SR spoločne s DataCentrom v súčasnosti situáciu podrobne analyzujú a vyhodnocujú,“ uviedlo ministerstvo.
