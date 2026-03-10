Stojí na prahu zmeny. Dara Rolins otvorene prehovorila o novom období, ktoré ju čaká a naznačila plány

Foto: Instagram.com/dararolins_vermi

Jana Petrejová
Čo sa deje v jej nabitom svete?

Dara Rolins patrí medzi najznámejšie a najúspešnejšie speváčky slovenskej aj českej hudobnej scény. Aj z toho dôvodu bývajú jej dni často nabité. Okrem koncertov a vystúpení sa venuje aj rôznym pracovným projektom, foteniam, spoluprácam so značkami či prípravám nových piesní.

Momentálne vystupuje na rôznych plesoch v Česku i na Slovensku. „Mám rada plesy, lebo je to zase trošku iný pohľad do publika,“ prezradila speváčka v rozhovore pre český Blesk. Málokto by však uveril tomu, že popová diva ešte nikdy nebola súkromne na plese, kde by si zatancovala. Čoskoro sa to však zmení. „Ale pozor, čaká ma to, pretože moja dcéra bude mať maturitný ples a to dostáva úplne iný rozmer,“ dodala.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Pred kým má rešpekt?

Ako ďalej Dara Rolins uviedla, spoločenské tance príliš neovláda. „Asi si budem musieť dať trošku menšie školenie. Kedysi sme to na konzervatóriu mali ako predmet,“ pokračovala Dara, ktorá nedávno prezradila, ako si udržiava štíhlu postavu. Speváčka sa určite vynájde, no ako sama povedala, záleží veľmi aj na tanečníkovi. Nevie však zatiaľ, či si s ňou zaplesá jej partner Pavel Nedvěd.

Reč padla aj na tanečné šou, do ktorých bola Dara pozvaná. Mala tú česť sedieť v porote súťaže Let’s Dance a ako tanečníčku ju dokonca zavolali do českého Star Dance. Uvedomuje si však, aké je to náročné. „Veľký rešpekt patrí každému, kto do toho ide. Navyše, asi to musí byť fakt srdcovka a ide do toho človek, ktorý má fakt vášeň pre spoločenské tance,“ doplnila speváčka, ktorú už tvorcovia prehovárali.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Voyo official (@voyo.sk)

Chceli ju vidieť tancovať, keďže je podľa nich pohybovo zdatná, do šou sa hodí a išlo by jej to ľavou zadnou. „Rada sa na to pozerám, ale nevidím sa úplne v tej polohe,” priznala Dara Rolins, ktorá zároveň prezradila, že ju čaká tento rok jedna zmena.

Chce byť viac flexibilná

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac