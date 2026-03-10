Stojí na prahu zmeny. Dara Rolins otvorene prehovorila o novom období, ktoré ju čaká a naznačila plány

Dara Rolins patrí medzi najznámejšie a najúspešnejšie speváčky slovenskej aj českej hudobnej scény. Aj z toho dôvodu bývajú jej dni často nabité. Okrem koncertov a vystúpení sa venuje aj rôznym pracovným projektom, foteniam, spoluprácam so značkami či prípravám nových piesní.
Momentálne vystupuje na rôznych plesoch v Česku i na Slovensku. „Mám rada plesy, lebo je to zase trošku iný pohľad do publika,“ prezradila speváčka v rozhovore pre český Blesk. Málokto by však uveril tomu, že popová diva ešte nikdy nebola súkromne na plese, kde by si zatancovala. Čoskoro sa to však zmení. „Ale pozor, čaká ma to, pretože moja dcéra bude mať maturitný ples a to dostáva úplne iný rozmer,“ dodala.
Pred kým má rešpekt?
Ako ďalej Dara Rolins uviedla, spoločenské tance príliš neovláda. „Asi si budem musieť dať trošku menšie školenie. Kedysi sme to na konzervatóriu mali ako predmet,“ pokračovala Dara, ktorá nedávno prezradila, ako si udržiava štíhlu postavu. Speváčka sa určite vynájde, no ako sama povedala, záleží veľmi aj na tanečníkovi. Nevie však zatiaľ, či si s ňou zaplesá jej partner Pavel Nedvěd.
Reč padla aj na tanečné šou, do ktorých bola Dara pozvaná. Mala tú česť sedieť v porote súťaže Let’s Dance a ako tanečníčku ju dokonca zavolali do českého Star Dance. Uvedomuje si však, aké je to náročné. „Veľký rešpekt patrí každému, kto do toho ide. Navyše, asi to musí byť fakt srdcovka a ide do toho človek, ktorý má fakt vášeň pre spoločenské tance,“ doplnila speváčka, ktorú už tvorcovia prehovárali.
Chceli ju vidieť tancovať, keďže je podľa nich pohybovo zdatná, do šou sa hodí a išlo by jej to ľavou zadnou. „Rada sa na to pozerám, ale nevidím sa úplne v tej polohe,” priznala Dara Rolins, ktorá zároveň prezradila, že ju čaká tento rok jedna zmena.
