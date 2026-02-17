Bez extrémov a zakazovania. Dara Rolins búra mýtus o tom, že diéty zaručia štíhlu postavu, sama je dôkazom

Foto: Instagram.com/dararolins_vermi/

Jana Petrejová
Ide to aj bez výrazných obmedzení.

Vo svete celebritných stereotypov a neustáleho boja s extrémnymi diétami sa slovenská popová ikona rozhodla prelomiť mlčanie. Za štíhlou postavou Dary Rolins sa neskrývajú drina v posilňovni či prísne jedálničky. Namiesto odopierania si jedla či utrpenia pri cvičení odhaľuje svoj recept, ako dosiahnuť priam dokonalú postavu.

Žiadne prehnané obmedzenia a drastické pravidlá, ktoré by ju mali uväzniť v klietke permanentnej kontroly nad svojím telom. Dara Rolins odhaľuje, že je to oveľa jednoduchšie než sa môže na prvý pohľad zdať. Hoci mnohé ženy by si povedali, že je to nedosiahnuteľné, ona však pre reláciu Topstar uviedla pravý opak.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Čo robí každý deň?

Zdá sa, že udržať sa vo forme a fit je pre legendárnu speváčku samozrejmé a prirodzené. Aj ona však musela spraviť nejaké zmeny, aby sa dostala tam, kde je teraz a bola spokojná so svojou postavou. Dnes ide o súčasť jej života, vďaka čomu si už roky drží svoju hmotnosť pod kontrolou, ktorá jej kolíše len 1 – 2 kilá hore-dole.

Nie je za tým nič nezvyčajné. “Chodím cvičiť každý druhý deň, cvičím jogu alebo pilates s vlastnou váhou, k tomu tanec, dlhé prechádzky a zdravá strava,“ vyšla s pravdou von, čo pre seba robí. Podľa jej slov netreba telo zaťažovať a s ničím to nepreháňať. Človek by si mal užívať život so všetkým, čo k tomu patrí a nie sa príliš obmedzovať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Vyzerá to tak, že Dara Rolins len počúva svoje telo, no pomáhajú jej aj určité rituály. Každé ráno vypije sódu bikarbónu s vodou, neskôr to je citrónová voda, čaj a občas káva. “Predtým, ako idem ráno cvičiť, zjem ovocie a po cvičení mám niekedy chuť na vajíčka, inokedy na cereálie alebo na chlieb s medom,” pokračovala.

Na tanieri máva aj nezdravé potraviny

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac