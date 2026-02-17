Bez extrémov a zakazovania. Dara Rolins búra mýtus o tom, že diéty zaručia štíhlu postavu, sama je dôkazom

Vo svete celebritných stereotypov a neustáleho boja s extrémnymi diétami sa slovenská popová ikona rozhodla prelomiť mlčanie. Za štíhlou postavou Dary Rolins sa neskrývajú drina v posilňovni či prísne jedálničky. Namiesto odopierania si jedla či utrpenia pri cvičení odhaľuje svoj recept, ako dosiahnuť priam dokonalú postavu.
Žiadne prehnané obmedzenia a drastické pravidlá, ktoré by ju mali uväzniť v klietke permanentnej kontroly nad svojím telom. Dara Rolins odhaľuje, že je to oveľa jednoduchšie než sa môže na prvý pohľad zdať. Hoci mnohé ženy by si povedali, že je to nedosiahnuteľné, ona však pre reláciu Topstar uviedla pravý opak.
Čo robí každý deň?
Zdá sa, že udržať sa vo forme a fit je pre legendárnu speváčku samozrejmé a prirodzené. Aj ona však musela spraviť nejaké zmeny, aby sa dostala tam, kde je teraz a bola spokojná so svojou postavou. Dnes ide o súčasť jej života, vďaka čomu si už roky drží svoju hmotnosť pod kontrolou, ktorá jej kolíše len 1 – 2 kilá hore-dole.
Nie je za tým nič nezvyčajné. “Chodím cvičiť každý druhý deň, cvičím jogu alebo pilates s vlastnou váhou, k tomu tanec, dlhé prechádzky a zdravá strava,“ vyšla s pravdou von, čo pre seba robí. Podľa jej slov netreba telo zaťažovať a s ničím to nepreháňať. Človek by si mal užívať život so všetkým, čo k tomu patrí a nie sa príliš obmedzovať.
Vyzerá to tak, že Dara Rolins len počúva svoje telo, no pomáhajú jej aj určité rituály. Každé ráno vypije sódu bikarbónu s vodou, neskôr to je citrónová voda, čaj a občas káva. “Predtým, ako idem ráno cvičiť, zjem ovocie a po cvičení mám niekedy chuť na vajíčka, inokedy na cereálie alebo na chlieb s medom,” pokračovala.
