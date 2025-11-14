Štefan Hríb: Sme v komunizme. Fico s Eštokom sa chcú postaviť proti sudcovi a nad zákon

Hosťom v relácii interezu 1 na 1 bol tentoraz moderátor, komentátor a šéfredaktor časopisu .týždeň Štefan Hríb.

Moderátorka Karolína Piliarová sa so svojím hosťom rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.

Slovensko sa v posledných dňoch dozvedelo o viacerých prvenstvách – okrem toho, že v EÚ sme rajom pre daňové podvody a stali sme sa tak centrom ekonomických kriminálnych aktivít, máme aj prvého ministra v histórii, ktorý čelí vykonateľnej exekúcii pre prehratý súd. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prehral súd tzv. kontumačne s čurillovcami. Dôvodom je, že si neprebral poštu v elektronickej schránke a nekomunikoval so súdom. Podľa ministrových posledných vyjadrení sa ukazuje, že rozhodnutie sudcu nemieni rešpektovať a chce sa právne proti tomuto rozhodnutiu brániť. Robert Fico mu dokonca ponúkol pomoc. Štefan Hríb takéto výroky považuje za neakceptovateľné a hovorí o návrate do čias komunizmu.

S moderátorkou Karolínou Piliarovou sa rozprávali o práci opozície. Hríb víta spoluprácu medzi opozičnými stranami PS, SaS, KDH a Demokratmi. Vylučovaniu spolupráce s hnutím Igora Matoviča rozumie, podľa jeho slov ide o hnutie, ktoré je deštrukčné pre všetkých a vo všetkom.

Okrem iného diskutovali aj o zrušení vyšetrovania darovania stíhačiek MiG-29 a systému protivzdušnej obrany KUB Ukrajine. Špeciálny policajný tím Darca totiž ukončil vyšetrovanie, nakoľko vyšetrovateľ dospel k záveru, že skutok nie je trestným činom.

Toto a veľa ďalších zaujímavých tém preberala Karolína Piliarová so svojím hosťom Štefanom Hríbom v novom vydaní relácie 1 na 1. Aktuálnu epizódu si môžete pozrieť vyššie alebo vypočuť ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.

