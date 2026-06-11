Túto logickú hru hrali kedysi státisíce Slovákov: Legendárna knižná šifra je späť, vyhrať môžete letenky za 800 eur

foto: Martinus

Martina Saktorová
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Šifry budeme prvýkrát lúštiť v mobilnej aplikácii.

Pamätáte si na časy, keď celý internet nerobil nič iné, len hodiny študoval jeden obrázok? Knihomoli aj občasní čitatelia si brali lupy, zoomovali obrazovky a spoločne v komentároch riešili záhady skryté v detailnej ilustrácii. Legendárna Knižná šifra od Martinusu, ktorá pred rokmi pobláznila celé Slovensko a Česko, sa oficiálne vracia v plnej sile. Tentoraz prichádza v modernejšom šate a s lákavými výhrami.

Okrem titulu knižného guru môžete vyhrať exkluzívne letenky, čítačky alebo kufor plný kníh podľa vlastného výberu.

40 skrytých príbehov

Za vizuálnou podobou tohtoročnej šifry stojí opäť známy slovenský ilustrátor Martin Bajaník, ktorého nezameniteľný a hravý štýl k tejto hre už neodmysliteľne patrí. Pre tento ročník si pripravil úplne nový, detailný obraz, v ktorom je rafinovane zakomponovaných až 40 literárnych diel.

Najväčšia novinka sa však týka samotného miesta lúštenia. Knižnú šifru si už nebudete klikať na webe – nájdete ju exkluzívne v mobilnej aplikácii Martinus, ktorá je zadarmo dostupná pre Android aj iOS.

foto: Martinus

Ako to funguje:

Mechanika hry je jednoduchá, no poriadne preverí vaše mozgové závity. Hra prebieha počas celého júna a Martinus bude v aplikácii každý pracovný deň odhaľovať nové indície a časti tajomnej ilustrácie:

  • Prvá časť pribudne ráno presne o 7.00 h.
  • Druhá časť sa odomkne popoludní o 13.00 h.

Niektoré knižné klasiky či moderné bestsellery spoznáte na prvý pohľad vďaka ikonickým detailom. Pri iných tajomstvách sa však poriadne zapotíte.

Na úspešné odhalenie kompletnej štyridsiatky príbehov budete potrebovať detektívnu pozornosť Sherlocka Holmesa, chladnú logiku Hercula Poirota a občas aj encyklopedické čitateľské vedomosti Hermiony Grangerovej. Cieľ je jasný – správne identifikovať a uhádnuť čo najviac ukrytých kníh.

V hre sú tento rok lákavé ceny vrátane leteniek k moru

Martinus pre tých najlepších a najvytrvalejších lúštiteľov pripravil mimoriadne atraktívne ceny, ktoré vám spríjemnia nadchádzajúce letné obdobie:

  • Letenky na vysnívanú dovolenku v hodnote 800 €.
  • Kufor plný kníh podľa vášho vlastného výberu v hodnote 800 €.
  • Moderná čítačka e-kníh pre pohodlné čítanie na pláži.
  • Špeciálne knižné balíčky a darčekové poukážky, ktoré potešia každú domácu knižnicu.

Dokážete čítať medzi riadkami?

Tento rok sa do súťaže môžete zapojiť do 30. júna, kedy sa brány výzvy definitívne zatvoria. Stiahnite si aplikáciu Martinus do svojho smartfónu, otvorte ilustráciu a zistite, či dokážete prečítať hádanky, ktoré autor ukryl priamo pred vaše oči.

Všetky informácie nájdete na oficiálnej stránke martinus.sk.
V spolupráci s Martinus

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