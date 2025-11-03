Vo veľkej štátnej firme môžu prísť o prácu stovky ľudí. Hovorí sa o jednej z najvážnejších situácií v jej histórii

Fotografia centrály ZSSK Cargo. Foto: Zsskcargo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Náročná situácia na európskom priemyselnom trhu ťahá dolu aj veľkú štátnu firmu. Tá zrejme bude musieť urobiť výraznejšie škrty.

Uplynulé mesiace predstavovali pre mnohé európske priemyselné odvetvia náročnú skúšku. Situácia sa však nemení ani v súčasnosti a zvyšujúce sa náklady na prevádzku, výdavky na energie, znížený dopyt či celkové oslabenie priemyslu na „starom kontinente“ vplýva aj na mnohé slovenské podniky. Problémy najnovšie hlási tiež ZSSK Cargo.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je zabezpečovanie prepravy tovaru po koľajniciach, ktoré sú pod správou ŽSR. V súvislosti so súčasným stavom nákladnej prepravy a nízkym dopytom po jej službách sa už v štátnej firme spomínajú viaceré škrty vrátane tých personálnych.

Na problematiku upozornil Denník E.

Predaj majetku či prepúšťanie

Podľa informácií, ktoré portál priniesol, klesol v nákladnej doprave počet objednávok. V praxi to znamená, že ZSSK Cargo očakáva pokles výkonov zhruba o 9 %. Strata by sa teda mala vyšplhať na 30 miliónov eur. Už vlani pritom štátny podnik vykázal stratu takmer 8 miliónov eur.

Skrátka, vo vozňoch nie je čo voziť a o to málo, čo ostalo, je tvrdá bitka. Je smutné, že železnica zároveň prehráva boj s cestou a ich vzájomný podiel sa zhoršuje v neprospech koľají,“ uviedol na margo aktuálneho stavu Predseda predstavenstva spoločnosti Jaroslav Daniška. Ako dodal, hovoriť môžeme o jednej z najvážnejších situácií v histórii firmy.

Tá už začala s realizáciou viacerých krokov, ktoré by mohli stav aspoň do istej miery zmierniť. „Prehodnocujeme efektívnosť všetkých činností naprieč firmou, rokujeme s dodávateľmi o možnostiach úspor, zbavujeme sa prebytočného majetku a, bohužiaľ, lúčime sa aj s našimi kolegami,“ povedal Daniška.

Ilustračná foto: TASR – Milan Kapusta

Z dostupných informácií vyplýva, že ešte do konca roka by mal počet zamestnancov štátnej firmy klesnúť o približne 100. Počas budúceho roka sa navyše počíta s tým, že odídu ďalšie stovky ľudí a množstvo pracovníkov klesne pod hranicu 3 000. V hre je aktuálne aj hromadné prepúšťanie. Ako dodáva Denník E, v súčasnosti majú zamestnanci možnosť dobrovoľne odísť z firmy výmenou za odstupné. To sa líši v závislosti od počtu odpracovaných rokov.

Po troch ziskových rokoch strata

Veľavravný je aj pohľad na hospodárske výsledky štátnej akciovky. Ako už bolo spomenuté, za minulý rok firma vykázala stratu bezmála 8 miliónov eur. Jej tržby boli na úrovni 282 miliónov eur. Stalo sa tak po troch ziskových rokoch 2021, 2022 a 2023.

Počas tohto obdobia Železničná spoločnosť Cargo Slovakia medziročne zvyšovala tržby a postupne hlásila zisk 6,35 milióna eur, 219-tisíc eur a predvlani 476-tisíc eur.

