Desaťtisíce Slovákov sa môžu zapojiť do súťaže o vecné ceny za 35-tisíc eur. Pozrite sa, či sa to týka aj Vás

Spoločnosť Benefit Systems Slovakia, ktorá prevádzkuje obľúbený zamestnanecký benefit – kartu MultiSport, pripravila pre držiteľov aktívnej zamestnaneckej karty MultiSport Veľkú letnú súťaž. V hre sú ceny zamerané na cestovanie, oddych, šport a zdravý životný štýl v celkovej hodnote až 35 000 eur.
Vyhrať môžete dovolenku podľa vlastného výberu aj cyklistickú výbavu
Hlavným lákadlom tohtoročnej súťaže je dovolenka podľa vlastného výberu v hodnote 8 000 eur. Výherca si ju môže naplánovať podľa seba – či už ho láka oddych pri mori, aktívnejšia dovolenka v horách alebo miesto, kam sa už dlhšie chystal.
Okrem hlavnej ceny sú pre zapojených pripravené aj ďalšie výhry:
- 3× víkendový wellness pobyt pre 2 osoby v penzióne Maravar vrátane pivného kúpeľa, privátnej sauny a polpenzie,
- 7× horský bicykel GHOST NIRVANA Base od MTBIKER,
- 10× polročný komplexný balíček tréningov a výživových plánov na mieru od Veroniky Hanákovej vrátane metabolickej diagnostiky a 10 tréningových jednotiek,
- 777× športový batoh MultiSport.
Výsledky budú známe 3. septembra 2026, takže výhra môže prísť práve v čase, keď sa leto pre väčšinu ľudí pomaly končí.
Ako sa zapojiť? Rozhoduje registrácia aj aktívna karta MultiSport počas leta
Súťaž je určená pre držiteľov aktívnej zamestnaneckej karty MultiSport. Nevzťahuje sa na testovacie, sprievodné ani detské karty MultiSport.
Podmienkou zaradenia do žrebovania je registrácia cez oficiálny formulár na stránke multi-sport.sk/sutaz, ktorá prebieha od 28. apríla do 5. júla 2026. Zároveň je potrebné, aby mal súťažiaci aktívnu kartu MultiSport počas celého júla a augusta 2026.
Pre tých, ktorí kartu MultiSport momentálne nevyužívajú, môže byť leto dobrým dôvodom na jej reaktiváciu alebo objednanie prostredníctvom svojho zamestnávateľa.
Mená výhercov budú zverejnené 3. septembra 2026 na webovej stránke a sociálnych sieťach MultiSport Slovakia.
Jeden benefit, množstvo možností
Karta MultiSport patrí medzi obľúbené zamestnanecké benefity na slovenskom trhu. Svojim držiteľom umožňuje každý deň jeden voľný vstup do širokej siete športových, relaxačných a voľnočasových zariadení na Slovensku.
Vďaka širokej sieti partnerov ponúka prístup k viac ako 230 rôznym aktivitám – od fitness a plávania cez skupinové cvičenia a jogu až po wellness a regeneráciu. Počas leta tak môže byť praktickým spôsobom, ako si vybrať aktivitu podľa nálady, počasia aj energie.
Veľká letná súťaž MultiSport je príjemným bonusom navyše k možnostiam, ktoré karta MultiSport prináša počas celého roka. Zapojiť sa je možné už len do 5. júla 2026 na stránke multi-sport.sk/sutaz.
Nahlásiť chybu v článku