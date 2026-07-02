Andrej Kiska mal nehodu: Nerobte hlúposti ako ja, odkazuje ľuďom

Bývalý prezident Andrej Kiska mal nehodu, počas ktorej utrpel nepríjemné poranenie. Ľudí varuje, aby nerobili hlúposti ako on. Vraj sa za ne platí.
Pád z bicykla s nepríjemnými následkami
“Aký starý, taký sprostý. Nič iné mi nenapadlo povedať, keď som spadol z bicykla. Tretíkrát tá istá chyba,” popisuje bývalý prezident Slovenskej republiky na sociálnej sieti. “Na lesnej ceste som prechádzal z koľaje do koľaje. V strede bola vyvýšená tráva, chvíľu predtým popršalo…. a potom to prišlo. Predné koleso sa podšmyklo a už som letel,” vysvetlil.
Andrej Kiska popísal aj predchádzajúce pády z bicykla. Prvýkrát sa mu nehoda stala na Muráni. To podľa jeho slov skončilo celkom dobre. “Prekotúľal som sa cez chrbát. Druhýkrát v Rakúsku – to som zapikoval hlavou do protisvahu. Keby som nemal prilbu, neviem, ako by to skončilo. No a tentokrát? Natrhnuté väzy v ramene a niekoľko týždňov vo fixátore,” uzatvára.
Ľuďom posiela odkaz, v ktorom upozorňuje, že za hlúposť sa platí. On zaplatí tým, že niekoľko týždňov si nezašportuje. Je šťastie, že sa nestalo nič vážnejšie. Malou útechou je mu však futbal, ktorý tieto dni beží v televízii. “Pekné leto, priatelia. A prosím, nerobte hlúposti ako ja a nepadajte,” varuje ľudí bývalý prezident.
Nehodu mal nedávno aj Ivan Korčok
Nedávno sme vás informovali aj o incidente, ktorého účastníkom bol kandidát na prezidenta Ivan Korčok. Ako sám popísal na sociálnych sieťach, bol účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej si žena, vodička druhého auta, zranila ruku. Maloleté dieťa, ktoré bolo v tom čase s ňou vo vozidle, je, našťastie, v poriadku.
Ako Korčok napísal na sociálnej sieti, dychová skúška u oboch vodičov bola negatívna a celú vec prešetruje polícia. “Celá situácia ma úprimne mrzí. Všetkým zúčastneným sa ospravedlňujem za komplikácie a želám skoré zotavenie sa. Prosím, jazdite opatrne a dávajte si na seba pozor,” uzavrel.
Vyšetrovanie dopravnej nehody, ktorá sa stala na križovatke ulíc Komenského – Obrancov mieru v Pezinku, potvrdila v tom čase aj polícia. Podľa doposiaľ zistených informácií tam došlo k stretu dvoch motorových vozidiel. „Následkom nárazu došlo k ľahkému zraneniu jednej osoby, ktorá bola prevezená do nemocnice na ošetrenie. Alkohol u vodičov zistený nebol,“ informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
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