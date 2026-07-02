Francúzska manikúra princeznej Diany je späť: Elegantný trend z 90. rokov milujú ženy dodnes

Francúzska manikúra patrí medzi beauty klasiky, ktoré sa dokážu opakovane vracať do módy. Je jemná, upravená, ženská a zároveň dostatočne univerzálna na to, aby fungovala pri každodennom outfite aj pri výnimočných príležitostiach.
Ako píše magazín Vogue, jednou z jej najznámejších fanúšičiek bola aj princezná Diana. Francúzska manikúra sa stala prirodzenou súčasťou jej štýlu a dokonale zapadala do obrazu ženy, ktorá vedela spájať kráľovskú eleganciu s nenútenosťou. Diana ju nosila k ikonickým šatám, elegantným kostýmom aj uvoľnenejším outfitom a práve vďaka tomu pôsobila jej manikúra nadčasovo, čisto a mimoriadne žensky.
Francúzska manikúra vznikla v roku 1976
Francúzska manikúra nie je len trendom posledných rokov. Jej vznik sa spája s rokom 1976 a menom Jeff Pink, ktorý stojí za značkou Orly. Kombinácia prirodzeného ružového alebo telového podkladu a bielej špičky si postupne získala obrovskú popularitu, najmä v 90. rokoch.
Práve v tomto období ju milovali mnohé známe ženy. Nosili ju supermodelky ako Claudia Schiffer, speváčka Madonna a veľmi často aj princezná Diana. Na jej rukách pôsobila francúzska manikúra vždy upravene, elegantne a nenápadne luxusne.
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Nebola prvoplánová, no dokázala dotvoriť celý vzhľad. Diana ju nosila ku slávnym „revenge dress“, k ľadovomodrým šatám od Catherine Walker, k elegantným sukňovým kostýmom aj k ležérnejším kúskom. Jej nechty boli väčšinou krátke až stredne dlhé a mali jemne hranatý tvar so zaoblenými okrajmi. Výsledok pôsobil prirodzene, no stále veľmi upravene.
Francúzska manikúra pôsobí čisto a elegantne
Na francúzskej manikúre je výnimočné najmä to, že neprebíja celkový vzhľad. Nesnaží sa byť hlavným bodom outfitu, a to je dôvod, prečo funguje tak dobre. Dodáva rukám upravený vzhľad, opticky ich zjemňuje a hodí sa takmer ku všetkému.
Manikérka Julia Diogo, medzi ktorej klientky patria aj Rosie Huntington-Whiteley a Maya Jama, ju vníma ako jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť upravený a uhladený vzhľad nechtov. Podľa nej ide o neutrálnu voľbu, vďaka ktorej ruky pôsobia čisto, elegantne a prsty môžu vyzerať opticky dlhšie.
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Podobne ju hodnotí aj známa nechtová stylistka Kim Truong. Francúzsku manikúru považuje za mimoriadne univerzálnu, nadčasovú a lichotivú pre rôzne tóny pokožky, outfity aj tvary nechtov. Jej výhodou je aj to, že sa dá jednoducho obmieňať, takže nemusí pôsobiť zastaralo.
Obľúbený nechtový umelec Seleny Gomez a Jennifer Lopez Tom Bachik ju zase opisuje ako istotu pre chvíle, keď človek nevie, aký štýl si na nechtoch zvoliť. Vďaka jednoduchosti a univerzálnosti patrí medzi voľby, ktorými sa dá len ťažko niečo pokaziť.
Moderná francúzska manikúra je jemnejšia ako kedysi
Hoci sa francúzska manikúra po 90. rokoch na istý čas dostala do úzadia, dnes zažíva veľký návrat. Nevracia sa však vždy v úplne rovnakej podobe. Kým kedysi boli typické výraznejšie biele špičky, moderná verzia je často jemnejšia, tenšia a prirodzenejšia. Veľmi obľúbená je mikrofrancúzska manikúra, pri ktorej je biela linka na konci nechtu mimoriadne tenká.
Pôsobí decentne, čisto a luxusne. Okrem klasickej bielej sa dnes objavujú aj farebné špičky, napríklad v maslovožltej, nebesky modrej alebo pastelových tónoch. Trendom sú aj chrómové finiše či jemne rozmazané efekty.
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Diogo vníma dnešnú francúzsku manikúru ako posunutú a modernejšiu verziu pôvodného trendu. Za nadčasovú považuje najmä lesklú mikrofrancúzsku manikúru, ktorá sa podľa nej hodí prakticky ku všetkému.
Pri modernom prevedení je podľa odborníčky dôležité, aby špička nebola príliš hrubá a aby podkladový odtieň ladil s tónom pokožky. Jemnejší výsledok sa dá dosiahnuť aj tým, že sa cez bielu špičku nanesie ešte jedna vrstva podkladovej farby, ktorá ostrú bielu zjemní a manikúra tak pôsobí prirodzenejšie.
Diana ukázala, že jednoduchosť môže byť najväčší luxus
Francúzska manikúra dokonale zapadala do beauty štýlu princeznej Diany. Bola dostatočne jemná na to, aby ladila s jej prirodzeným mejkapom, no zároveň dosť elegantná na spoločenské udalosti, pri ktorých bol každý detail pod drobnohľadom.
Diana občas siahla aj po výraznejšej červenej, no ku klasickej bielo-ružovej kombinácii sa opakovane vracala. Táto manikúra ukazovala, že upravenosť nemusí byť nápadná. Stačí detail, ktorý pôsobí čisto, žensky a nadčasovo.
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Dnešný návrat francúzskej manikúry potvrdzuje, že niektoré beauty trendy nezostarnú. Menia sa len ich detaily. Hrubšiu bielu špičku vystriedala jemnejšia linka, klasický lesk doplnili nové textúry a nude odtiene sa vyberajú citlivejšie podľa tónu pokožky.
Základ však zostáva rovnaký. Francúzska manikúra je stále symbolom upravenosti, elegancie a vkusu. A princezná Diana bola jednou z tých žien, ktoré ukázali, že aj taký nenápadný detail dokáže dotvoriť celý štýl.
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