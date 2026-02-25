Štát zavádza novinku na slovenských školách: Mení sa obsah vyučovania, deti čaká nová povinná téma

Nina Malovcová
TASR
AI gramotnosť pribudne do štátneho vzdelávacieho programu.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR rozširuje štátny vzdelávací program (ŠVP) o AI gramotnosť. V tejto súvislosti schválilo dodatky účinné od marca tohto roka. Základné školy tak začlenia AI gramotnosť do vyučovania od školského roka 2026/2027.

TASR o tom informovali z odboru komunikácie a marketingu rezortu. Nové AI kurikulum sa nezameriava na konkrétne aplikácie, ktoré sa rýchlo menia, ale na budovanie stabilných kompetencií potrebných pre život v digitálnej spoločnosti.

Päť kľúčových komponentov AI gramotnosti

„Absolvent základnej školy má rozlišovať medzi ľudskou a umelou inteligenciou, efektívne využívať AI pri učení, zachovať si kritické myslenie a budovať zdravý vzťah k technológiám, vrátane digitálnej rovnováhy,“ uviedlo ministerstvo. Umelá inteligencia bude podľa neho zároveň prierezovou témou naprieč predmetmi. Učitelia ju môžu prepojiť s jazykmi, spoločenskými vedami, prírodovednými predmetmi aj umením.

Nová AI gramotnosť zahŕňa päť kľúčových komponentov, a to princípy fungovania AI, tvorba a spolupráca s AI, kritické myslenie, zodpovednosť a bezpečnosť a napokon identita a digitálna rovnováha. „AI gramotnosť sa bude postupne rozvíjať po deviaty ročník základnej školy s jasne definovanými výstupmi pre jednotlivé vzdelávacie cykly,“ doplnil rezort.

Tri vzdelávacie cykly

Ako priblížil, v prvom cykle sa žiaci naučia rozpoznávať technológie využívajúce umelú inteligenciu v bežnom živote. Pochopia, že stroje sa učia z dát, vytvoria jednoduché zadania pre AI nástroje pod vedením učiteľa a nebudú umelej inteligencii pripisovať ľudské vlastnosti. Školy zároveň zdôraznia význam reálnych medziľudských vzťahov, ktoré technológie nenahradia.

V druhom cykle žiaci podľa rezortu porozumejú tomu, že kvalita dát ovplyvňuje kvalitu výstupov AI. S podporou učiteľa budú využívať generatívnu AI ako pomocníka pri učení, naučia sa overovať informácie z viacerých zdrojov a budú reflektovať etické a sociálne dosahy technológií. Súčasťou vzdelávania bude aj budovanie zdravej digitálnej rovnováhy.

V treťom cykle si žiaci podľa ministerstva prehĺbia poznanie princípov fungovania veľkých jazykových modelov, AI asistentov a agentov. Naučia sa samostatne vyberať vhodné AI nástroje podľa charakteru úlohy, kriticky hodnotiť výstupy, rozpoznávať manipulácie a dezinformácie a transparentne priznávať mieru využitia AI pri svojej práci. Dôraz sa podľa rezortu bude klásť aj na ochranu súkromia a analýzu širších spoločenských a environmentálnych dosahov umelej inteligencie.

Ministerstvo už sprístupnilo prvé učebné materiály a pripravuje rámec AI kompetencií učiteľov. Rezort zároveň zabezpečí systematické vzdelávanie pedagogických aj odborných zamestnancov. Avizoval tiež, že do konca tohto roka doplní tému umelej inteligencie aj do štátnych vzdelávacích programov pre stredné školy.

