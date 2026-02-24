Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert

Hlavná stanica v Bratislave je strašiakom hlavného mesta už dlhé roky a hoci politici o jej rekonštrukcii či prestavbe nasľubovali v minulosti toľko sľubov, že by sa o tom dala napísať kniha, nič veľké sa napokon nikdy nerealizovalo. Ide pritom o dôležitý dopravný uzol a prvý kontakt so Slovenskom pre množstvo turistov.
Starý vizuál stanice by mal byť minulosťou, minister dopravy Jozef Ráž oznámil jej rekonštrukciu. Podľa doterajších vyjadrení však netreba mať príliš veľké očakávania a základ zostane rovnaký.
Rekonštrukcia je naplánovaná na etapy. Od apríla by sa malo začať s prípravnými prácami a následne so stavebnými prácami v rámci malej rekonštrukcie. Tá sa týka najmä sociálnych zariadení, ktoré sú v havarijnom stave, či prepájania traktov. Zároveň sa od tohto týždňa začína s projektovými prácami veľkej rekonštrukcie.
Najskôr o dva roky
Začiatok týchto prác sa odhaduje na prelom rokov 2027 a 2028, čiže v najlepšom prípade o dva roky. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj.
„Výsledkom bude nový šat tejto hlavnej stanice v rozmere, v akom ju poznáme. To znamená, že nemusíme čakať žiadne iné vizuálne zmeny ako to, že to bude nové, čisté, pekné, funkčné a v súlade s normami a hygienickými požiadavkami. Pridajme k tomu bezbariérové prístupy a prepojenie východu a vchodu,“ skonštatoval Ráž.
Tzv. malá rekonštrukcia je zameraná na riešenie dlhodobo kritizovaného stavu hygienických zariadení a bezbariérovosť pohybu v budove. Vybudovať by sa mali nové toalety na prvom nadzemnom podlaží a kompletne zrekonštruovať tie v suteréne. V rámci toaliet sa má vytvoriť aj špecializovaná miestnosť pre osoby so zníženou mobilitou.
Jedným z najvýznamnejších zásahov má byť nové prepojenie medzi traktmi budovy, ktoré umožní cestujúcim z príchodového podchodu dostať sa priamo do hlavnej haly bez nutnosti obchádzať budovu cez exteriér. Zároveň má byť rozšírené schodisko pri vstupe od Žabotovej ulice a doplnená dočasná bezbariérová rampa. Práce by mali byť podľa odhadov ukončené do konca tohto roka.
Od utorka (24. 2.) sa zároveň začína s projektovými prácami tzv. veľkej rekonštrukcie. Tieto práce by mali trvať okolo desať mesiacov, v úvode roka 2027 by sa malo začať s prácami na verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavebných prác.
K rekonštrukcii sa vyjadrilo aj samotné hlavné mesto. „K téme hlavnej stanice je treba v prvom rade povedať, že mesto už urobilo mnohé úpravy a vylepšenia, ktoré boli v jeho možnostiach a kompetencii, aby bol priestor stanice a jej bezprostredného okolia kultúrnejší, bezpečnejší a čistejší,“ uviedol hovorca mesta Bratislava Peter Bubla.
„Treba tiež pripomenúť, že v roku 2022 sme podpísali memorandum s ministerstvom dopravy práve o tom, aby mesto Bratislava aj s pomocou MIB a ŽSR spoločne robili všetky potrebné kroky k tomu, aby predstaničné námestie a hlavná stanica vyzerali ako normálna brána do európskeho hlavného mesta tohto storočia,“ dodal.
Dobrá téma pre politikov
My sme sa o téme porozprávali s expertom a urbanistom Adrianom Gubčom, zakladateľom portálu YIM.BA, ktorý sa venuje rôznym projektom, ktoré vznikajú v Bratislave. Oznámený projekt sa podľa neho s veľkou pravdepodobnosť bude naozaj realizovať. Prvú etapu očakáva v dohľadnej dobe, možno ešte tento rok, a druhú v najbližších rokoch.
„Treba totiž povedať, že vláda sa pravdepodobne bude usilovať pripraviť niekoľko projektov pred konaním predsedníctva Slovenska v Európskej únii v roku 2030 a toto by mohol byť jeden z nich,“ povedal pre interez Gubčo. Zmeny, ktoré sú spomínané v prvej etape, by však podľa neho mali byť realizované v rámci bežnej údržby stanice, a nie oznamované na tlačovkách.
„Na druhej strane, z hľadiska politického marketingu chápem, že hlavná stanica je veľmi zaujímavá téma pre širokú verejnosť, takže politik určite rád využije príležitosť odprezentovať sa pred širokým publikom a napokon sami vidíme, že všetky médiá sa tejto téme venujú, čo je pre politika expozícia v podstate zadarmo.“
To, či je spomínaná rekonštrukcia pre Bratislavu dobrá správa, podľa neho nie je jednoduchá otázka. „Samozrejme, Bratislava by potrebovala komplexnejšiu rekonštrukciou hlavnej stanice, ktorá by sa netýkala len budov, ktoré sú súčasťou stanice, ale aj koľajiska, perónov a tak ďalej. Bohužiaľ, treba otvorene povedať, že momentálne nie sú zdroje a, zdá sa, ani vôľa na takýto veľký projekt,“ uviedol.
Na druhej strane, súčasné budovy stanice sú do veľkej miery v havarijnom stave. „To znamená, že je potrebné riešiť tieto problémy. Z tohto uhľa pohľadu sa dá považovať súčasný projekt za kompromis. Na druhej strane mi ale minimálne chýba prísľub, že sa stanica bude riešiť aspoň do budúcna komplexne, nie v podobe plátania, nejakých malých investícií, ale veľkého komplexného projektu,“ priblížil Gubčo.
Hlavné mesto by potrebovalo novú stanicu
„V rámci existujúcich dokumentov sa hovorilo, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie má preveriť možnosť vybudovania eskalátorov na nástupištiach, čo je jedna z vecí, ktoré by som uvítal osobne najviac,“ skonštatoval. Čo však v plánoch chýba, je odmena nájomcov na hlavnej stanici, kde by to chcelo moderné prevádzky, či už gastronomické, potraviny, lekáreň a podobne, ktoré „by dostali stanicu na úroveň 21. storočia“.
Z dlhodobého hľadiska si však myslí, že Bratislava by potrebovala novú stanicu. Na túto tému by však mala odpovedať veľká urbanisticko-architektonická súťaž. V minulosti boli rozličné plány so stanicou, priebežne sa objavovali už od socializmu. Naposledy bola najvýraznejšia aktivita vyvíjaná ešte za ministra Doležala, v kooperácii hlavného mesta, ministerstva dopravy a ŽSSR.
„Dohoda bola, že sa zrealizuje veľká medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž, ktorá prinesie komplexnú odpoveď na to, ako by mala vyzerať táto stanica,“ spomína Gubčo. Do plánov vtedy mali vstúpiť aj developeri, no s nástupovom súčasnej vlády skončili tieto plány v koši.
