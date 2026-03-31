Stať sa policajtom je jednoduchšie: To, čo bolo kedysi prekážkou, už neplatí. Pozrite si prehľad

Lucia Mužlová
SITA
Podmienky na prijatie do zboru sa zlepšili.

Bežné alergie už nie sú prekážkou pri vstupe do priameho výkonu služby v Policajnom zbore. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR s tým, že u potenciálnych policajtov budú tolerovať alergie na prach, roztoče či srsť zvierat. Rovnako sa o službu v polícii môžu uchádzať aj jedinci s peľovými alergiami, pokiaľ absolvovali imunoterapiu.

„Alergiami trpí čoraz viac ľudí, pričom možnosti ich liečby sú dnes výrazne pokročilejšie a dostupnejšie. Bolo preto nevyhnutné prispôsobiť podmienky tak, aby zbytočne nevylučovali kvalitných a motivovaných uchádzačov,“ uviedol v tejto súvislosti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Nejde o zníženie nárokov

Cieľom opatrenia je podľa neho najmä posilniť personálne kapacity Policajného zboru, v ktorom aktuálne pôsobí 19 711 policajtov, pričom chýba ďalších viac než 2 800 príslušníkov. Nedostatok je najvýraznejší najmä v poriadkovej, dopravnej a cudzineckej polícii.

Minister zároveň zdôraznil, že zmena podmienok neznamená zníženie nárokov na kvalitu uchádzačov. „Po splnení všetkých ostatných kritérií radi privítame aj uchádzačov s alergiami na rôznych pozíciách. Nemôžeme si dovoliť prichádzať o odborníkov napríklad v oblasti vyšetrovania finančných podvodov či kybernetickej kriminality pre zastarané nastavenie systému,“ doplnil Šutaj Eštok s tým, že zdravotná spôsobilosť je naďalej jednou zo základných podmienok prijatia do Policajného zboru.

Ministerstvo však reaguje na aktuálne potreby spoločnosti aj personálnu situáciu v zbore a postupne upravuje niektoré doteraz striktné kritériá. Z tohto dôvodu nedávno umožnili aj prijímanie uchádzačov s akceptovateľným zrakovým obmedzením

Ministerstvo vnútra eviduje v súčasnosti takmer 2 000 žiadostí o prijatie do Policajného zboru. V roku 2025 vstúpilo do služby 1 221 nových policajtov a za prvý štvrťrok 2026 ďalších 380. Rok 2025 bol zároveň podľa rezortu vnútra prvým po desiatich rokoch, keď do Policajného zboru nastúpilo viac policajtov, ako z neho odišlo. Náborovú kampaň stansapolicajtom.sk preto plánuje ministerstvo vnútra v blízkej dobe zopakovať.

