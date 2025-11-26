Stalo sa to prvý a zároveň poslednýkrát. Kristína Svarinská priznala po rokoch jednu vec, diváci si to v Dunaji nevšimli

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Už sa to potom nikdy nezopakovalo.

Vyše tri roky sa natáča dobový seriál, ktorý sa stal megahitom. Unikátna téma a realistické zobrazenie neľahkej minulej doby, aj to zapôsobilo u televíznych divákov. Netreba však zabúdať na to, že veľký podiel na tom majú aj herci a ich stopercentné výkony, ktoré miestami vyrážajú dych.

Pevnou súčasťou rodinnej ságy je už od začiatku Kristína Svarinská, ktorá si aj po takej dobe pamätá na časy, keď sa ocitla na pľaci a zaznela prvá klapka. Zaspomínala si na to v jednom kníhkupectve, kde sa zúčastnila besedy ku knihe Dunaj, k vašim službám. Vyspovedala ju Markíza, pričom spoločnosť jej robila herecká kolegyňa zo seriálu a kamarátka Lesana Krausková.

Čo prezradila o prvom natáčacom dni?

Spomínaná publikácia odhaľuje rôzne zákulisné pikantérie o seriáli, no keď padla reč na Kláru a Alenku, ktoré stvárňujú herečky a na to, či existuje niečo, čo o nich diváci nevedia, Kristína sa k tomu vyjadrila tajomne. „Samozrejme, že je veľmi veľa vecí, ktoré divákov prekvapia, no my ich nebudeme prezrádzať. Musíme nechať divákov prekvapiť sa. Keby sme im všetko povedali, čo by to potom bolo… A ako môžeme vidieť v posledných čiastiach, je čím prekvapovať,“ dodala záhadne herečka.

Ako ďalej pokračovala, veľmi dobre si pamätá na svoj prvý natáčací deň. Podľa jej slov nakrúcali v exteriéri. „Bolo to niekde na Záhorí v parku. Bolo to super, lebo sme tam boli všetky, no ešte sme sa veľmi nepoznali. Bol to veľmi dlhý natáčací deň, všetko sa to nastavovalo…“ ozrejmila brunetka.

A hoci to vyzeralo tak, že Kristína nakoniec neprezradí žiadnu novinku, nakoniec predsa len niečo priznala. „Pamätám si, že som mala jedinýkrát na hlave poľovnícky klobúčik. A to bolo prvý a poslednýkrát, čo som mala v Dunaji niečo na hlave. Myslím, že ako jediná ženská postava nemám žiadnu klobúkovú záležitosť,“ poznamenala herečka a potvrdila zaujímavú pikantériu, ktorá v seriáli už odvtedy u nej nikdy znovu nenastala.

