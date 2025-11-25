Najkrajšia scéna druhej série zanechala v divákoch Sľubu trpkú dohru. Boja sa, čo príde ďalej a nešetria výčitkami voči seriálu

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál Sľub
Zo sledovania Sľubu sa stala jazda na horskej dráhe.

Diváci Sľubu majú pred sebou posledných pár epizód druhej série. Po nich už bude nasledovať len vianočný špeciál. Ešte pred ním však dúfajú vo vianočný zázrak a to taký, že sa ich obľúbené postavy konečne dajú dokopy a už spolu ostanú v dobrom aj v zlom. Momentálne je totiž ich vzťah ako na horskej dráhe a diváci tak nevedia, čo čakať ďalej.

Sľub je rodinný seriál, čo znamená, že je plný radostí i strastí a nechýba ani dráma, ktorá sprevádza každodenný život nielen v práci, ale aj doma. Páry sa rozchádzajú a schádzajú a stále viac sa ukazuje, ako sú postavy medzi sebou prepletené. Jeden pár však ostáva rovnaký a od začiatku sa snaží zvládnuť svoje rozdiely.

Najkrajšia scéna, ale…

Nedávno boli diváci Sľubu príjemne prekvapení. Po všetkých hádkach a nepríjemných zvratoch totiž mohli na obrazovkách sledovať svetlý moment, počas ktorého bola rodina pokope. Zuzana s Michalom si totiž spoločne zatancovali a potom do tejto milej chvíle zapojili aj malého Kubka. Rodina tak bola spolu a divákom sa na to, súdiac podľa ich komentárov, tak dobre pozeralo, až to nazvali najkrajšou scénou tejto série.

„Toto bola najkrajšia scéna. Dúfam, že sa dajú znovu dokopy, Zuzka a Mišo,“ priznala diváčka. „Krásne zábery… A ten drobec je neskutočný,“ tešila sa s ňou ďalšia. „Krásne, konečne sa Michal smial a bol chvíľu šťastný,“ kvitovala tretia. Jedno im však v tejto scéne chýbalo. „A zase bez bozku,“ poznamenala diváčka.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Rýchlo však milé komentáre zhorkli v ústach a diváci začali vyjadrovať aj negatívne názory. Napríklad: „Už to celé, celý dej začína byť nudný a trápny, nehnevajte sa, ale povedzte mi, ktorý chalan by zostal so ženou, ktorá mu stále hovorí, že ho nechce, potom zasa chce… Najkrajšie čo tam je, je to dieťa,“ alebo „Tá Zuza je studená ako ľad. Nevie, čo chce, ale už by sa mohla naučiť konečne variť, drevená je ako poleno a Michalovi by mohla ruky nohy bozkať, lepšieho by nenašla.“

Fanúšikovia seriálu sa pritom obávajú, že sa opäť čoskoro nájde niečo, čo ich vzťah rozbije a že toto šťastie, ktoré teraz zažívajú, je len chvíľkové. Celé dve série totiž sledujú to, ako sa v ich vzťahu neustále objavujú nové prekážky.

Podobné emócie z tejto scény prežívali aj diváci na Instagrame. „Toto bola najkrajšia scéna,“ písala diváčka, no vzápätí ďalšia dodala: „To bolo krásne. Evita nám príliš nedopraje takéto scény. Neviem, dokedy sa to ide medzi nimi naťahovať.“

